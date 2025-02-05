Алаудинов: при ударе ВСУ по Судже погибли четыре человека и около 90 контужены
В результате удара вооруженных сил Украины (ВСУ) по школе-интернату в Судже Курской области 1 февраля четверо человек погибли и около 90 граждан были контужены. Об этом заявил замначальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов в своем Telegram-канале.
«На днях мы с вами стали свидетелями того, как украинские формирования нанесли удар из РСЗО [реактивной системы залпового огня] по школе-интернату города Суджи, в котором находились около 90 наших мирных жителей. И в результате они почти все были контужены, где-то четверо погибших, как говорят с той стороны», – сказал Алаудинов.
2 февраля Минобороны России сообщило, что ВСУ намеренно нанесли ракетный удар по интернату в Судже. В ведомстве назвали это военным преступлением Киева. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась к верховному комиссару ООН по правам человека и в ряд европейских организаций с требованием осудить атаку.
Украинская сторона вечером 1 февраля обвинила в ударе по интернату Вооруженные силы РФ. Генштаб ВСУ заявил, что в здании находились 86 гражданских лиц из числа местного населения, включая женщин и детей, а также четверо украинских полицейских.
ВСУ нарушили госграницу РФ и вторглись в Курскую область 6 августа 2024 г., где с тех пор ведут бои с российскими войсками. В регионе был объявлен режим контртеррористической операции и ЧС федерального характера. Власти Украины заявляли, что операция на курском направлении должна была отвлечь Вооруженные силы России с других участков фронта и усилить позиции республики на потенциальных переговорах о завершении конфликта. 17 января 2025 г. Минобороны РФ сообщило об освобождении около 801 кв. км, или 63% территории, изначально занятой ВСУ после вторжения в августе.