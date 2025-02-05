Лавров приветствовал заявление Трампа об ошибочности втягивания Украины в НАТО

7 января Трамп в своем первом выступлении после утверждения результатов выборов конгрессом заявил, что прошлая администрация США сделала ошибку, когда допустила вступление Украины в НАТО. Президент США добавил, что как только он услышал, как Байден обсуждает это, то понял, что ситуация перерастет в военный конфликт. По его словам, при этом у всех сторон, включая Россию и Украину, всегда было понимание, что Киев не может стать членом альянса.