Лавров приветствовал заявление Трампа об ошибочности втягивания Украины в НАТО
Россия приветствует заявление президента США Дональда Трампа об ошибочности втягивания Украины в НАТО. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на посольском «круглом столе» по тематике урегулирования ситуации вокруг Украины.
Лавров напомнил, что Трамп в одном из своих первых выступлений, критикуя позицию администрации бывшего президента США Джо Байдена по Украине, назвал одной из главных ошибок втягивание Украины в НАТО.
«Впервые западный лидер, не просто западный, но лидер Соединенных Штатов, лидер, стало быть, всего западного мира, произнес эти слова, которые мы, в общем-то, приветствовали, потому что впервые проблема НАТО обозначена как нечто, что готовы обсуждать всерьез США», – отметил министр.
7 января Трамп в своем первом выступлении после утверждения результатов выборов конгрессом заявил, что прошлая администрация США сделала ошибку, когда допустила вступление Украины в НАТО. Президент США добавил, что как только он услышал, как Байден обсуждает это, то понял, что ситуация перерастет в военный конфликт. По его словам, при этом у всех сторон, включая Россию и Украину, всегда было понимание, что Киев не может стать членом альянса.
В июне 2024 г. президент России Владимир Путин указал подтверждение безъядерного статуса Украины и отказ страны от вступления в НАТО как одни из условий для мирного урегулирования российско-украинского конфликта.