В Кремле заявили о намерении продолжать российско-иранское сотрудничество

4 февраля Трамп подписал исполнительный указ, согласно которому восстанавливается режим максимального давления на Иран. Политика «максимального давления» на Иран действовала при первом сроке республиканца. «Это очень жестко по отношению к Ирану, – сказал Трамп во время подписания документа, добавив, что он «разрывается» в решении о подписании. – Надеюсь, нам не придется часто это использовать».