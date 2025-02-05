В Кремле заявили о намерении продолжать российско-иранское сотрудничество
Россия и Иран намерены продолжать развивать многоплановое сотрудничество, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.
Песков напомнил, что Иран является партнером России.
«У нас весьма многоплановое сотрудничество в самых разных областях и мы будем эти отношения продолжать развивать», – добавил представитель Кремля.
4 февраля Трамп подписал исполнительный указ, согласно которому восстанавливается режим максимального давления на Иран. Политика «максимального давления» на Иран действовала при первом сроке республиканца. «Это очень жестко по отношению к Ирану, – сказал Трамп во время подписания документа, добавив, что он «разрывается» в решении о подписании. – Надеюсь, нам не придется часто это использовать».
В рамках предполагаемых ограничений администрация Трампа намерена «свести экспорт иранской нефти к нулю». Ограничения направлены на то, чтобы лишить Иран всех путей к получению ядерного оружия.