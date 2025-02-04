Ближний Восток в зоне турбулентности

В 2025 г. также начался последний президентский срок Дональда Трампа на фоне того, что лидерство США оспаривается многополярностью и отвергается развивающимися государствами. В непосредственной близости от зоны Ближнего Востока и Северной Африки, в Европе, заметен рост антимигрантской и ксенофобной риторики на фоне экономического спада и утраты креативности и инициативы. Падение режима Башара Асада в Сирии оправдывает для многих в Европе принудительное возвращение миллионов беженцев. Активизация Трампом процедур депортации нелегальных мигрантов является еще одним способом давления на некоторые страны региона, которые, как могут, справляются с частью глобального миграционного кризиса.