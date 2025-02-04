Ближний Восток в зоне турбулентности

Ближний Восток в зоне турбулентностиРегион в 2025 году извлекает уроки из прошлого, выживая в настоящем и проектируя будущее
За последние пять лет Ближний Восток и Северная Африка пережили чрезвычайно сложный период. Из-за эпидемии COVID-19, войн и смены режимов этот регион, занимающий центральное место в глобальной геополитической динамике, переживает вынужденные преобразования, контуры которых пока не известны. Анализ уроков, извлеченных из этих кризисных лет, имеет важное значение, если нужно разработать ориентированный на будущее подход. 2023 и 2024 годы ознаменовались продолжением израильско-палестинского конфликта, эволюцией «соглашений Авраама», влиянием глобальных энергетических изменений и растущим соперничеством между крупными державами, в частности между США, Китаем и Россией.
В 2025 г. также начался последний президентский срок Дональда Трампа на фоне того, что лидерство США оспаривается многополярностью и отвергается развивающимися государствами. В непосредственной близости от зоны Ближнего Востока и Северной Африки, в Европе, заметен рост антимигрантской и ксенофобной риторики на фоне экономического спада и утраты креативности и инициативы. Падение режима Башара Асада в Сирии оправдывает для многих в Европе принудительное возвращение миллионов беженцев. Активизация Трампом процедур депортации нелегальных мигрантов является еще одним способом давления на некоторые страны региона, которые, как могут, справляются с частью глобального миграционного кризиса.