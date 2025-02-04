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Ближний Восток в зоне турбулентности

Регион в 2025 году извлекает уроки из прошлого, выживая в настоящем и проектируя будущее
Акрам Хариф , основатель издания MENA Defense

За последние пять лет Ближний Восток и Северная Африка пережили чрезвычайно сложный период. Из-за эпидемии COVID-19, войн и смены режимов этот регион, занимающий центральное место в глобальной геополитической динамике, переживает вынужденные преобразования, контуры которых пока не известны. Анализ уроков, извлеченных из этих кризисных лет, имеет важное значение, если нужно разработать ориентированный на будущее подход. 2023 и 2024 годы ознаменовались продолжением израильско-палестинского конфликта, эволюцией «соглашений Авраама», влиянием глобальных энергетических изменений и растущим соперничеством между крупными державами, в частности между США, Китаем и Россией.

В 2025 г. также начался последний президентский срок Дональда Трампа на фоне того, что лидерство США оспаривается многополярностью и отвергается развивающимися государствами. В непосредственной близости от зоны Ближнего Востока и Северной Африки, в Европе, заметен рост антимигрантской и ксенофобной риторики на фоне экономического спада и утраты креативности и инициативы. Падение режима Башара Асада в Сирии оправдывает для многих в Европе принудительное возвращение миллионов беженцев. Активизация Трампом процедур депортации нелегальных мигрантов является еще одним способом давления на некоторые страны региона, которые, как могут, справляются с частью глобального миграционного кризиса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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