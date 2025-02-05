Спецпосланник Трампа Келлог обсудит украинский конфликт на конференции в Мюнхене
Специальный посланник президента США Дональда Трампа по вопросам России и Украины Кит Келлог примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности, где планирует обсудить украинский конфликт. Об этом он сообщил в социальной сети X.
«Я встречусь с союзниками Америки, которые готовы работать с нами», – сказал Келлог.
Конференция по безопасности пройдет в Мюнхене (Германия) с 14 по 16 февраля.
1 февраля спецпосланник Трампа по Украине говорил Fox News, что президент США планирует оказывать давление как на Россию, так и на Украину для завершения конфликта. 3 февраля американский лидер заявил, что в усилиях, направленных на разрешение конфликта на Украине, достигнут значительный прогресс. При этом он не привел никаких деталей относительно характера этого прогресса.