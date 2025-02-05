Спецпосланник Трампа Келлог обсудит украинский конфликт на конференции в Мюнхене

1 февраля спецпосланник Трампа по Украине говорил Fox News, что президент США планирует оказывать давление как на Россию, так и на Украину для завершения конфликта. 3 февраля американский лидер заявил, что в усилиях, направленных на разрешение конфликта на Украине, достигнут значительный прогресс. При этом он не привел никаких деталей относительно характера этого прогресса.