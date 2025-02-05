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Спецпосланник Трампа Келлог обсудит украинский конфликт на конференции в Мюнхене

Ведомости

Специальный посланник президента США Дональда Трампа по вопросам России и Украины Кит Келлог примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности, где планирует обсудить украинский конфликт. Об этом он сообщил в социальной сети X.

«Я встречусь с союзниками Америки, которые готовы работать с нами», – сказал Келлог.

Конференция по безопасности пройдет в Мюнхене (Германия) с 14 по 16 февраля.

1 февраля спецпосланник Трампа по Украине говорил Fox News, что президент США планирует оказывать давление как на Россию, так и на Украину для завершения конфликта. 3 февраля американский лидер заявил, что в усилиях, направленных на разрешение конфликта на Украине, достигнут значительный прогресс. При этом он не привел никаких деталей относительно характера этого прогресса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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