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Демократ Эл Грин предложил объявить импичмент Трампу

Ведомости

В США член палаты представителей от Демократической партии Эл Грин предложил объявить импичмент президенту Дональду Трампу. Об этом сообщают РИА «Новости» со ссылкой на заседание законодательного органа в США.

Он добавил, что работа для выдвижения импичмента уже началась. Основанием для выдвижения Грин назвал «подлые предложения и подлые деяния», отдельно госслужащий отметил действия президента в отношении Газы.

Трамп заявил, что сектор Газа является местом под снос и опасно для проживания, и, следовательно, палестинских беженцев следует оттуда переселить за счет средств стран региона.

25 января Трамп заявил, что Иордания, Египет и другие арабские страны должны увеличить количество палестинских беженцев, которых они принимают из Газы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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