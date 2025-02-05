Демократ Эл Грин предложил объявить импичмент Трампу
В США член палаты представителей от Демократической партии Эл Грин предложил объявить импичмент президенту Дональду Трампу. Об этом сообщают РИА «Новости» со ссылкой на заседание законодательного органа в США.
Он добавил, что работа для выдвижения импичмента уже началась. Основанием для выдвижения Грин назвал «подлые предложения и подлые деяния», отдельно госслужащий отметил действия президента в отношении Газы.
Трамп заявил, что сектор Газа является местом под снос и опасно для проживания, и, следовательно, палестинских беженцев следует оттуда переселить за счет средств стран региона.
25 января Трамп заявил, что Иордания, Египет и другие арабские страны должны увеличить количество палестинских беженцев, которых они принимают из Газы.