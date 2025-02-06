Патрушев заявил о попытках НАТО парализовать работу портов РФ на Балтике
Председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев рассказал о намерениях НАТО нарушить работу портов в Ленинградской и Калининградской областях. Это заявление было сделано во время совещания, посвященного вопросам безопасности морского и речного судоходства, которое состоялось в Нижнем Новгороде.
«В своем стремлении ослабить Россию западники используют и террористические методы. Примером этому является атака на российское судно в Средиземном море, а также, по сути, пиратский захват судна Eagle S на Балтике», – сказал Патрушев (цитата по ТАСС).
По словам председателя Морской коллегии, подобная политика Запада отрицательно сказывается на надежности и безопасности грузопассажирских перевозок. Это, в свою очередь, приводит к разрушению глобальной системы морского торгового судоходства.
В декабре 2024 г. в международных водах Средиземного моря между испанским городом Мурсия и алжирским Ораном произошло кораблекрушение. Судно Ursa Major («Большая медведица») принадлежало группе компаний «Оборонлогистика». По словам представителя владельца, причиной аварии стала целенаправленная террористическая атака. В корпусе корабля образовалась пробоина размером 50 х 50 см с рваными краями, направленными внутрь судна.