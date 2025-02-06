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Патрушев заявил о попытках НАТО парализовать работу портов РФ на Балтике

Ведомости

Председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев рассказал о намерениях НАТО нарушить работу портов в Ленинградской и Калининградской областях. Это заявление было сделано во время совещания, посвященного вопросам безопасности морского и речного судоходства, которое состоялось в Нижнем Новгороде.

«В своем стремлении ослабить Россию западники используют и террористические методы. Примером этому является атака на российское судно в Средиземном море, а также, по сути, пиратский захват судна Eagle S на Балтике», – сказал Патрушев (цитата по ТАСС).

По словам председателя Морской коллегии, подобная политика Запада отрицательно сказывается на надежности и безопасности грузопассажирских перевозок. Это, в свою очередь, приводит к разрушению глобальной системы морского торгового судоходства.

В декабре 2024 г. в международных водах Средиземного моря между испанским городом Мурсия и алжирским Ораном произошло кораблекрушение. Судно Ursa Major («Большая медведица») принадлежало группе компаний «Оборонлогистика». По словам представителя владельца, причиной аварии стала целенаправленная террористическая атака. В корпусе корабля образовалась пробоина размером 50 х 50 см с рваными краями, направленными внутрь судна.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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