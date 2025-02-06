Чехия ужесточила получение гражданства для россиян
Президент Чехии Петр Павел внес некоторые изменения в законодательство страны, согласно которым для россиян ужесточаются условия получения чешского гражданства, сообщает агентство ЧТК.
Согласно нововведениям, заявители из России смогут получить чешское гражданство, если предоставят заверенные доказательства отказа от российского гражданства. По данным министерства внутренних дел страны, исключение составляют лица, которые просят у Чехии убежища. Критики поправки утверждают, что некоторые соискатели не смогут получить соответствующий документ.
Кроме того, будет введено наказание за противоправную деятельность в интересах иностранной державы: наказание составит до пяти лет лишения свободы, а в случае введения в стране военного положения – до 15 лет. Наказание относится к тем, кто будет работать на иностранное государство «с намерением угрожать или наносить ущерб конституционному порядку, суверенитету, территориальной целостности, обороне или безопасности Чешской Республики». Критики этого нововведения говорят о том, что формулировка чересчур расплывчата, поэтому законом можно будет злоупотреблять.
Поправка направлена на ужесточение условий, касающихся продолжительности временной защиты беженцев, процедур предоставления убежища и выдачи проездных удостоверений личности. Теперь государству стало легче высылать иностранцев.
Изменения вступят в силу после публикации в «Своде законов Чешской Республики».
15 января стало известно, что завершившаяся модернизация Трансальпийского трубопровода (TAL) позволит Чехии отказаться от импорта российской нефти. Нефтепровод TAL может полностью обеспечить потребности республики в нефти, что позволяет больше не полагаться на нефтепровод «Дружба», по которому раньше поступала половина поставок. Модернизация TAL, проходящего от Италии до Германии и соединяющегося с другим трубопроводом, удвоит пропускную способность для Чехии до 8 млн т в год. Этой мощности достаточно для удовлетворения ежегодных потребностей республики.