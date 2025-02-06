Чехия ужесточила получение гражданства для россиян

Кроме того, будет введено наказание за противоправную деятельность в интересах иностранной державы: наказание составит до пяти лет лишения свободы, а в случае введения в стране военного положения – до 15 лет. Наказание относится к тем, кто будет работать на иностранное государство «с намерением угрожать или наносить ущерб конституционному порядку, суверенитету, территориальной целостности, обороне или безопасности Чешской Республики». Критики этого нововведения говорят о том, что формулировка чересчур расплывчата, поэтому законом можно будет злоупотреблять.