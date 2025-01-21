Генпрокуратура признала нежелательной деятельность чешской Compelson s.r.o.
Генпрокуратура РФ приняла решение о признании нежелательной деятельность неправительственной организации Compelson s.r.o., зарегистрированной в Чехии, на территории России, сообщается на официальном сайте ведомства.
В сообщении пояснили, что такое решение было принято в связи со снабжением спецслужб и правоохранительных органов иностранных государств, включая США, программным обеспечением, позволяющим получать удаленные данные пользователей.
По информации Генеральной прокуратуры, после начала специальной военной операции на Украине организация передала украинской стороне бесплатные лицензии на программы и технические средства, с помощью которых осуществляется доступ к информации, содержащейся в различных гаджетах, и автоматически проводится ее анализ файлов.
В сообщении сказано, что Украина использует программное обеспечение Compelson «для защиты от России».
Compelson s.r.o. – международная компания со штаб-квартирой в Праге, которая занимается компьютерным программированием и другими сопутствующими услугами. С 1996 г. продукты Compelson применяются для криминалистической экспертизы содержимого телефонов правоохранительными органами, военными и следователями для борьбы с преступностью и терроризмом.