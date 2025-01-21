Генпрокуратура признала нежелательной деятельность чешской Compelson s.r.o.

По информации Генеральной прокуратуры, после начала специальной военной операции на Украине организация передала украинской стороне бесплатные лицензии на программы и технические средства, с помощью которых осуществляется доступ к информации, содержащейся в различных гаджетах, и автоматически проводится ее анализ файлов.