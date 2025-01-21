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Генпрокуратура признала нежелательной деятельность чешской Compelson s.r.o.

Ведомости

Генпрокуратура РФ приняла решение о признании нежелательной деятельность неправительственной организации Compelson s.r.o., зарегистрированной в Чехии, на территории России, сообщается на официальном сайте ведомства.

В сообщении пояснили, что такое решение было принято в связи со снабжением спецслужб и правоохранительных органов иностранных государств, включая США, программным обеспечением, позволяющим получать удаленные данные пользователей.

По информации Генеральной прокуратуры, после начала специальной военной операции на Украине организация передала украинской стороне бесплатные лицензии на программы и технические средства, с помощью которых осуществляется доступ к информации, содержащейся в различных гаджетах, и автоматически проводится ее анализ файлов.

В сообщении сказано, что Украина использует программное обеспечение Compelson «для защиты от России».

Compelson s.r.o. – международная компания со штаб-квартирой в Праге, которая занимается компьютерным программированием и другими сопутствующими услугами. С 1996 г. продукты Compelson применяются для криминалистической экспертизы содержимого телефонов правоохранительными органами, военными и следователями для борьбы с преступностью и терроризмом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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