Чехия объявила о готовности полностью отказаться от российской нефти
Завершившаяся модернизация трансальпийского трубопровода (TAL) позволит Чехии отказаться от импорта российской нефти, заявил премьер-министр республики Петр Фиала. Его слова приводит Reuters.
«Это решающий момент для Чешской Республики, потому что Россия больше не может шантажировать нас [поставками энергоресурсов]», – сказал Фиала.
Агентство отмечает, что Чехия уже не имела прямых контрактов с российскими поставщиками газа. Нефтепровод TAL может полностью обеспечить потребности республики в нефти, что позволяет больше не полагаться на нефтепровод «Дружба», по которому раньше поступала половина поставок. Модернизация TAL, проходящего от Италии до Германии и соединяющегося с другим трубопроводом, удвоит пропускную способность для Чехии до 8 млн т в год. Этой мощности достаточно для удовлетворения ежегодных потребностей республики.
Предстоит завершение тестирования и сертификации, но, по словам премьер-министра, Чехия уже может рассчитывать на TAL в случае перебоев с поставками газа из РФ по трубопроводу «Дружба», который снабжает страну в течение 60 лет. Согласно заявлению государственной трубопроводной компании MERO, увеличение поставок нефти ожидается во II квартале.
В ноябре 2024 г. замдиректора государственной трубопроводной компании Чехии Зденек Дундр в интервью Reuters заявлял, что страна намерена прекратить импорт российской нефти с июля 2025 г. Тогда отмечалось, что Чехия получает половину своей потребности в нефти из России, и государство планирует начать увеличивать поставки нефти из западных стран во II квартале 2025 г.
Изначально республика добилась исключения из санкций Евросоюза, касающихся поставок российской нефти, до 2024 г. Дундр подчеркивал, что «исключение будет действовать, пока не будут увеличены мощности нефтепровода TAL».