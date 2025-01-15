Агентство отмечает, что Чехия уже не имела прямых контрактов с российскими поставщиками газа. Нефтепровод TAL может полностью обеспечить потребности республики в нефти, что позволяет больше не полагаться на нефтепровод «Дружба», по которому раньше поступала половина поставок. Модернизация TAL, проходящего от Италии до Германии и соединяющегося с другим трубопроводом, удвоит пропускную способность для Чехии до 8 млн т в год. Этой мощности достаточно для удовлетворения ежегодных потребностей республики.