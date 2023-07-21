Чехия планирует импортировать российскую нефть до расширения нефтепровода TAL
Чехия намерена импортировать российскую нефть, пока не найдет ей замену. Об этом заявил директор государственной компании – оператора чешских участков нефтепроводов Mero Зденека Дундру, сообщает ТАСС.
По словам директора компании, замена может быть готова к 2025 г. после завершения процесса расширения мощностей трансальпийского нефтепровода TAL. До этого момента республика будет обеспечена поставками нефти.
Изначально Чехия добилась исключения из санкций Евросоюза, касающихся поставок российской нефти, до 2024 г. И, как подчеркнул Дундру, это «исключение будет действовать, пока не будут увеличены мощности нефтепровода TAL».
Вице-премьер РФ Александр Новак в начале 2023 г. в статье для журнала «Энергетическая политика» заявил, что Россия намерена поставить более 80% экспортных объемов нефти и 75% нефтепродуктов в дружественные страны. Он подчеркнул, что страны, которые поддерживают санкционные ограничения в отношении России, российскую нефть не получат. При этом были сделаны исключения для Венгрии, Чехии и Словакии, которые получают нефть по трубопроводу «Дружба», Болгарии (разрешены морские поставки) и Японии (импортирует нефть с проекта «Сахалин-2»).