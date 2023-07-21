Чехия планирует импортировать российскую нефть до расширения нефтепровода TAL

Вице-премьер РФ Александр Новак в начале 2023 г. в статье для журнала «Энергетическая политика» заявил, что Россия намерена поставить более 80% экспортных объемов нефти и 75% нефтепродуктов в дружественные страны. Он подчеркнул, что страны, которые поддерживают санкционные ограничения в отношении России, российскую нефть не получат. При этом были сделаны исключения для Венгрии, Чехии и Словакии, которые получают нефть по трубопроводу «Дружба», Болгарии (разрешены морские поставки) и Японии (импортирует нефть с проекта «Сахалин-2»).