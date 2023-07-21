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Бизнес

Чехия планирует импортировать российскую нефть до расширения нефтепровода TAL

Ведомости

Чехия намерена импортировать российскую нефть, пока не найдет ей замену. Об этом заявил директор государственной компании – оператора чешских участков нефтепроводов Mero Зденека Дундру, сообщает ТАСС.

По словам директора компании, замена может быть готова к 2025 г. после завершения процесса расширения мощностей трансальпийского нефтепровода TAL. До этого момента республика будет обеспечена поставками нефти.

Изначально Чехия добилась исключения из санкций Евросоюза, касающихся поставок российской нефти, до 2024 г. И, как подчеркнул Дундру, это «исключение будет действовать, пока не будут увеличены мощности нефтепровода TAL».

Ранее по теме: Россия намерена поставлять нефть преимущественно в дружественные страны

Вице-премьер РФ Александр Новак в начале 2023 г. в статье для журнала «Энергетическая политика» заявил, что Россия намерена поставить более 80% экспортных объемов нефти и 75% нефтепродуктов в дружественные страны. Он подчеркнул, что страны, которые поддерживают санкционные ограничения в отношении России, российскую нефть не получат. При этом были сделаны исключения для Венгрии, Чехии и Словакии, которые получают нефть по трубопроводу «Дружба», Болгарии (разрешены морские поставки) и Японии (импортирует нефть с проекта «Сахалин-2»).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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