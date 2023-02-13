Россия намерена поставлять нефть преимущественно в дружественные страны

Россия намерена поставлять нефть преимущественно в дружественные страныРанее 60% сырья экспортировалось в государства, поддержавшие санкции
Россия планирует в 2023 г. поставить более 80% экспортных объемов нефти и 75% нефтепродуктов в дружественные страны. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в статье для журнала «Энергетическая политика».
Таким образом, на недружественные страны может прийтись до 20% российского экспорта нефти и 25% нефтепродуктов. Согласно распоряжению правительства России № 430-р от марта 2022 г., в список недружественных включены государства Евросоюза (ЕС), Великобритания, США, Канада, Япония, Южная Корея, Австралия и ряд других стран, присоединившихся к антироссийским санкциям после начала СВО на Украине.
«Что касается поставок в государства, которые поддерживают нелегитимные ценовые ограничения (введение ценового потолка на российские нефть и нефтепродукты. – “Ведомости”), здесь наша позиция широко известна и остается неизменной: российскую нефть такие страны не получат», – добавил Новак.
Россия и сейчас продолжает поставлять нефть в некоторые недружественные страны, которым временно дали исключения из режима санкций и разрешили покупать сырье из РФ. В частности, исключения сделаны для Венгрии, Чехии и Словакии, которые получают нефть по трубопроводу «Дружба», Болгарии (разрешены морские поставки) и Японии (импортирует нефть с проекта «Сахалин-2»). Поставки по «Дружбе» в 2022 г. выросли на 7% год к году до 38,4 млн т, но уже в январе 2023 г. начали сокращаться за счет снижения импорта в Германию и Польшу.
Российские нефтепродукты также смогут попасть на европейский рынок. Для них было сделано исключение из санкционных ограничений. Еврокомиссия (ЕК) в начале февраля пояснила, что нефтепродукты из России не попадают под ценовой потолок, если они были «значительно переработаны или смешаны с другим топливом в третьей стране». Европа до начала санкций была крупнейшим рынком сбыта для российских нефтепродуктов – доля региона в экспорте России составила 62% в 2021 г.
«Ведомости» направили уточняющие вопросы в аппарат Новака и в пресс-службу Минэнерго.
Новак в статье напомнил, что после начала СВО в феврале 2022 г. ЕС, США и Великобритания стали отказываться от российской нефти и нефтепродуктов. 5 декабря 2022 г. вступило в силу эмбарго ЕС на морские поставки нефти из России, 5 февраля 2023 г. – на нефтепродукты. Одновременно начали действовать предельные цены, по которым недружественные страны готовы покупать российскую нефть и продукты нефтепереработки. Ограничение цен на нефть установлено на уровне $60/барр. В отношении нефтепродуктов действует два потолка: на более дорогие нефтепродукты (например дизтопливо) – $100/барр., на более дешевые (мазут) – $45/барр.
В ответ на введение ценовых потолков президент России Владимир Путин в конце декабря 2022 г. подписал указ, запрещающий российским экспортерам поставлять нефть и нефтепродукты по контрактам, в которых установлена такая привязка. В результате российские нефтяники начали выстраивать новые логистические цепочки.
Например, для перенаправления поставок в дружественные страны была увеличена транспортировка топлива в дальневосточный порт Козьмино. Это позволило, по словам Новака, поставить из порта в страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) 42 млн т нефти. Ранее президент «Транснефти» Николай Токарев уточнял, что мощности по перевалке в порту Козьмино в 2022 г. выросли до 42 млн т с проектной мощности в 30 млн т. Крупнейшими покупателями российской нефти в АТР стали Индия и Китай.
Суммарный экспорт нефти из России, по словам Новака, в 2022 г. вырос на 7,6% к уровню 2021 г. до 242 млн т (4,9 млн барр./сутки. – «Ведомости»).
В 2023 г. нефтяные компании продолжили наращивать поставки нефти в Козьмино. Но поскольку возможностей трубопровода Восточная Сибирь – Тихий океан (ВСТО) уже не хватало для удовлетворения все увеличивающихся запросов нефтяников, то впервые с 2016 г. начались регулярные поставки в Козьмино нефти по железной дороге («Ведомости» писали об этом 7 февраля). В январе 2023 г. поставки составляли 80 000 барр./сутки.
Опрошенные «Ведомостями» эксперты считают планы по направлению 20% всего экспорта нефти в недружественные страны реалистичными.
По мнению управляющего эксперта центра аналитики и экспертизы ПСБ Екатерины Крыловой, Россия может в 2023 г. направить в недружественные страны порядка 15-20% всех экспортных объемов нефти. По ее оценке, по нефтепроводу «Дружба» в Венгрию, Словакию и Чехию поступит около 250 000 барр./сутки. Поставки с Сахалина, откуда нефть в основном импортируется в Японию, по оценке Крыловой, составят 280 000 барр./сутки, а экспорт в Болгарию – около 90 000 барр./сутки. Суммарно на эти страны придется 620 000 барр./сутки. Также возможны поставки нефти в ЕС через Турцию, добавляет Крылова. Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков напоминает, что поставки по «Дружбе» также продолжаются в Польшу, которая «планирует доработать действующий контракт» (план на 2023 г. – 3 млн т, или 60 000 барр./сутки. – «Ведомости»).
Согласно расчетам «Ведомостей» на основе данных Федеральной таможенной службы (ФТС) России, доля в нефтяном экспорте стран, которые в 2022 г. были отнесены к недружественным, по итогам 2021 г. составляла около 59%, а в экспорте нефтепродуктов – 73%. Общий объем экспорта нефти и нефтепродуктов составил 231,6 млн т и 144,3 млн т соответственно.
Данные за 2022 г. ФТС не опубликовала. По данным Крыловой, в декабре 2022 г. на долю дружественных стран приходилось 68,8% импорта нефти из России.
По мнению старшего аналитика «БКС Мир инвестиций» Рональда Смита, большая часть из 20% экспорта нефти и 25% нефтепродуктов, которые придутся на поставки в недружественные страны, будет обеспечена в основном за счет морских поставок и «наверняка относится к серым схемам». Некоторый объем нефти будет поставлен в ЕС также по нефтепроводу «Дружба», добавляет он.
Юшков добавляет, что Россия в этом году может изменить структуру экспорта, поставляя за рубеж меньше нефтепродуктов и больше нефти.