Россия намерена поставлять нефть преимущественно в дружественные страны

По мнению управляющего эксперта центра аналитики и экспертизы ПСБ Екатерины Крыловой, Россия может в 2023 г. направить в недружественные страны порядка 15-20% всех экспортных объемов нефти. По ее оценке, по нефтепроводу «Дружба» в Венгрию, Словакию и Чехию поступит около 250 000 барр./сутки. Поставки с Сахалина, откуда нефть в основном импортируется в Японию, по оценке Крыловой, составят 280 000 барр./сутки, а экспорт в Болгарию – около 90 000 барр./сутки. Суммарно на эти страны придется 620 000 барр./сутки. Также возможны поставки нефти в ЕС через Турцию, добавляет Крылова. Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков напоминает, что поставки по «Дружбе» также продолжаются в Польшу, которая «планирует доработать действующий контракт» (план на 2023 г. – 3 млн т, или 60 000 барр./сутки. – «Ведомости»).