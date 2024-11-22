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Чехия рассчитывает прекратить импорт нефти из России в июле 2025 года

Ведомости

Чехия намерена прекратить импорт российской нефти с июля 2025 г., сообщил замдиректора государственной трубопроводной компании страны Зденек Дундр в интервью Reuters. Сейчас Чехия получает половину из своей потребности в нефти из России, уточняется в публикации.

Государство планирует начать увеличивать поставки нефти из западных стран во II квартале 2025 г. Госкомпания прекратит импорт из РФ после модернизации Трансальпийского нефтепровода между Италией, Германией и Чехией.

«Если в I квартале мы сможем подтвердить, что все готово, то последует постепенное логистическое переключение поставок», – сказал Дундр. По его словам, пропускная способность трубопровода увеличится вдвое – до 8 млн т в год. Сырье будет поступать из Латинской Америки, Саудовской Аравии и Северного моря.

При этом даже после полного отказа от российской нефти трубопровод «Дружба», по которому она поступает на Запад, останется заполненным и готовым к использованию в качестве резервного варианта, говорил Дундр. Он добавил, что в будущем «Дружбу» можно будет использовать для транспортировки украинской и казахстанской нефти, а также ее перекачки из трубопровода «Янаф» Хорватии.

С 15 по 22 ноября стоимость нефти марки Brent прибавила в цене почти 5%. По состоянию на 16:40 мск стоимость контракта на поставку в январе составила $73,7 за баррель против $71 в начале недели. Как отмечал Reuters, цена на нефть единовременно прибавила в цене 2% после сообщений об обмене ракетными ударами между Россией и Украиной 21 ноября.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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