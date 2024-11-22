Чехия рассчитывает прекратить импорт нефти из России в июле 2025 года

При этом даже после полного отказа от российской нефти трубопровод «Дружба», по которому она поступает на Запад, останется заполненным и готовым к использованию в качестве резервного варианта, говорил Дундр. Он добавил, что в будущем «Дружбу» можно будет использовать для транспортировки украинской и казахстанской нефти, а также ее перекачки из трубопровода «Янаф» Хорватии.