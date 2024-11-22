Чехия рассчитывает прекратить импорт нефти из России в июле 2025 года
Чехия намерена прекратить импорт российской нефти с июля 2025 г., сообщил замдиректора государственной трубопроводной компании страны Зденек Дундр в интервью Reuters. Сейчас Чехия получает половину из своей потребности в нефти из России, уточняется в публикации.
Государство планирует начать увеличивать поставки нефти из западных стран во II квартале 2025 г. Госкомпания прекратит импорт из РФ после модернизации Трансальпийского нефтепровода между Италией, Германией и Чехией.
«Если в I квартале мы сможем подтвердить, что все готово, то последует постепенное логистическое переключение поставок», – сказал Дундр. По его словам, пропускная способность трубопровода увеличится вдвое – до 8 млн т в год. Сырье будет поступать из Латинской Америки, Саудовской Аравии и Северного моря.
При этом даже после полного отказа от российской нефти трубопровод «Дружба», по которому она поступает на Запад, останется заполненным и готовым к использованию в качестве резервного варианта, говорил Дундр. Он добавил, что в будущем «Дружбу» можно будет использовать для транспортировки украинской и казахстанской нефти, а также ее перекачки из трубопровода «Янаф» Хорватии.
С 15 по 22 ноября стоимость нефти марки Brent прибавила в цене почти 5%. По состоянию на 16:40 мск стоимость контракта на поставку в январе составила $73,7 за баррель против $71 в начале недели. Как отмечал Reuters, цена на нефть единовременно прибавила в цене 2% после сообщений об обмене ракетными ударами между Россией и Украиной 21 ноября.