Стоимость нефти выросла на фоне эскалации конфликта на Украине

Как отмечал Reuters, цена на нефть единовременно прибавила в цене 2% после сообщений об обмене ракетными ударами между Россией и Украиной 21 ноября. Цена выросла из-за опасений перебоев в поставках нефти из России. На закрытии торгов цена нефти достигла $74,2/барр., – максимума с 8 ноября. По оценкам аналитиков Goldman Sachs, средняя цена на нефть составит около $80/барр. до конца 2024 г., так как, несмотря на общий сырьевой дефицит в 2024 г. и геополитическую неопределенность, ожидается нефтяной профицит в 2025 г. Иными факторами увеличения цены Goldman называет рост общего спроса на энергоносители наряду с увеличением мирового ВВП, а также сохраняющимися проблемами декарбонизации авиаперевозок и нефтехимической продукции.