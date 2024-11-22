Стоимость нефти выросла на фоне эскалации конфликта на Украине
С 15 по 22 ноября стоимость нефти марки Brent прибавила в цене почти 5%. По состоянию на 16:40 мск стоимость контракта на поставку в январе составила $73,7 за баррель против $71 в начале недели, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Как отмечал Reuters, цена на нефть единовременно прибавила в цене 2% после сообщений об обмене ракетными ударами между Россией и Украиной 21 ноября. Цена выросла из-за опасений перебоев в поставках нефти из России. На закрытии торгов цена нефти достигла $74,2/барр., – максимума с 8 ноября. По оценкам аналитиков Goldman Sachs, средняя цена на нефть составит около $80/барр. до конца 2024 г., так как, несмотря на общий сырьевой дефицит в 2024 г. и геополитическую неопределенность, ожидается нефтяной профицит в 2025 г. Иными факторами увеличения цены Goldman называет рост общего спроса на энергоносители наряду с увеличением мирового ВВП, а также сохраняющимися проблемами декарбонизации авиаперевозок и нефтехимической продукции.
В противовес увеличению цены на нефть действует укрепление доллара США, сообщает FXStreet, добавив, что по оценкам инвесторов цена на нефть в ближайшее время может еще незначительно вырасти достигнув среднего показателя мая 2023 г. в $76/барр. Доллар дорожает по нескольким причинам: из-за угрозы увеличения экспортных тарифов со стороны администраии избранного президента США Дональда Трампа после инаугурации в январе 2025 г. и сокращения деловой активности в секторах производства и услуг еврозоны.
5 ноября эксперты из консалтинговой компании Kept (бывшее подразделение KPMG в России) сообщили, что нефть в 2025 г. будет дешеветь на фоне роста добычи в США и странах соглашения ОПЕК+.
Средняя стоимость нефти марки Brent в 2025 г. составит $76/барр., что на 6% меньше уровня текущего года, следует из обзора Kept. Оценка дана на основе данных консенсус-прогноза более 50 аналитических компаний, агентств и инвестбанков.
В обзоре Kept отмечается, что существенное снижение цен на нефть не выгодно ни одному из крупных мировых производителей, поскольку не соответствует их долгосрочным целям. Для Саудовской Аравии существует риск падения доходов и разбалансировки бюджета, США рискуют начать нести убытки, а все прочие нефтедобытчики не смогут реализовывать новые инвестпроекты.