Эксперты прогнозируют снижение цен на нефть в 2025 году

Эксперты прогнозируют снижение цен на нефть в 2025 годуСырье будет дешеветь на фоне роста добычи в США и странах ОПЕК+
Эксперты прогнозируют снижение стоимости нефти в будущем году. Сырье, по словам экспертов, будет дешеветь на фоне роста добычи в США и странах соглашения ОПЕК+
Средняя стоимость нефти марки Brent в 2025 г. составит $76/барр., что на 6% меньше уровня текущего года. Это следует из обзора консалтинговой компании Kept (бывшее подразделение KPMG в России), с которым ознакомились «Ведомости». Оценка дана на основе данных консенсус-прогноза более 50 аналитических компаний, агентств и инвестбанков.
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