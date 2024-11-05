Эксперты прогнозируют снижение цен на нефть в 2025 году

Средняя стоимость нефти марки Brent в 2025 г. составит $76/барр., что на 6% меньше уровня текущего года. Это следует из обзора консалтинговой компании Kept (бывшее подразделение KPMG в России), с которым ознакомились «Ведомости». Оценка дана на основе данных консенсус-прогноза более 50 аналитических компаний, агентств и инвестбанков.