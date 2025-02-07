Песков назвал работу ВС РФ в Курской область героической
Вооруженные силы России в Курской области работают «героически, не жалея себя». Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Так он прокомментировал провал контрнаступления вооруженных сил Украины (ВСУ). При этом добавил, что оценку должно давать Министерство обороны РФ. «Это не прерогатива администрации президента», – заключил Песков.
6 февраля Минобороны РФ заявило, что ВСУ предприняли контрнаступательные действия в Курской области 6 февраля, Вооруженные силы ВС России отразили атаку.
Как подчеркнули в оборонном ведомстве, населенные пункты находятся под контролем России.