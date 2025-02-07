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Песков заявил об отсутствии желания реагировать на каждое заявление Трампа

Ведомости

Нет смысла реагировать на каждое заявление президента США Дональда Трампа, так как многие из них «опровергаются, меняются, признаются утками». Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Так он отреагировал на заявление Трампа о желании установить перемирие до переговоров.

«Нам нечего пока добавить по этой теме», – подытожил Песков.

Представитель президента США по Украине Кит Келлог в интервью The New York Post заявил, что Трамп намерен сначала остановить боевые действия на Украине, чтобы потом перейти к мирным переговорам и сделке с Киевом о редкоземельных металлах страны.

Келлог добавил, что сейчас санкции против России находятся по шкале от 1 до 10 на отметке «три». Это означает, что их еще можно ужесточить, особенно в отношении ресурсов. По мнению Келлога, «это дало бы возможность что-то предпринять».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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