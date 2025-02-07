Песков заявил об отсутствии желания реагировать на каждое заявление Трампа
Нет смысла реагировать на каждое заявление президента США Дональда Трампа, так как многие из них «опровергаются, меняются, признаются утками». Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Так он отреагировал на заявление Трампа о желании установить перемирие до переговоров.
«Нам нечего пока добавить по этой теме», – подытожил Песков.
Представитель президента США по Украине Кит Келлог в интервью The New York Post заявил, что Трамп намерен сначала остановить боевые действия на Украине, чтобы потом перейти к мирным переговорам и сделке с Киевом о редкоземельных металлах страны.
Келлог добавил, что сейчас санкции против России находятся по шкале от 1 до 10 на отметке «три». Это означает, что их еще можно ужесточить, особенно в отношении ресурсов. По мнению Келлога, «это дало бы возможность что-то предпринять».