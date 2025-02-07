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Кремль намерен «урегулировать недоразумение» с закрытием Русского дома в Баку

Диалог может произойти и на уровне глав государств
Ведомости

В Кремле надеются «урегулировать недоразумение» с закрытием Русского дома в Баку в результате двусторонних контактов. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, обсуждение будет происходить «на различных уровнях». Он не исключает, что вопрос будет решаться и в диалоге между двумя главами государств.

«Будем решать эти проблемы через диалог, руководствуясь нашими добрыми традиционными отношениями», – заключил он.

6 февраля агентство Report со ссылкой на источники сообщило, что России было направлено официальное уведомление о прекращении деятельности Россотрудничества на территории Азербайджана.

Глава Россотрудничества Евгений Примаков заявил, что власти Азербайджана потребовали от Русского дома в Баку освободить помещение в течение 1,5 месяца. Примаков подчеркнул, что Русский дом занимался исключительно гуманитарным сотрудничеством.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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