Кремль намерен «урегулировать недоразумение» с закрытием Русского дома в Баку

Кремль намерен «урегулировать недоразумение» с закрытием Русского дома в БакуДиалог может произойти и на уровне глав государств
В Кремле надеются «урегулировать недоразумение» с закрытием Русского дома в Баку в результате двусторонних контактов. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По его словам, обсуждение будет происходить «на различных уровнях». Он не исключает, что вопрос будет решаться и в диалоге между двумя главами государств.
«Будем решать эти проблемы через диалог, руководствуясь нашими добрыми традиционными отношениями», – заключил он.
6 февраля агентство Report со ссылкой на источники сообщило, что России было направлено официальное уведомление о прекращении деятельности Россотрудничества на территории Азербайджана.
Глава Россотрудничества Евгений Примаков заявил, что власти Азербайджана потребовали от Русского дома в Баку освободить помещение в течение 1,5 месяца. Примаков подчеркнул, что Русский дом занимался исключительно гуманитарным сотрудничеством.