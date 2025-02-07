Посол Викторов: РФ и Израиль сохраняют настрой на конструктивные отношения
Россия и Израиль сохраняют настрой на сбережение конструктивного, доверительного характера отношений, заявил посол РФ в еврейском государстве Анатолий Викторов в интервью «РИА Новости».
Глава дипмиссии согласился с тем, что в настоящее время двусторонние отношения России и Израиля переживают не лучший период. При этом, по его словам, ранее уже случались взлеты и падения по различным причинам.
«…Обоюдный настрой на сохранение конструктивного, доверительного характера наших отношений сохраняется», – отметил Викторов.
Посол подчеркнул, что в настоящее время стороны продолжают поддерживать контакты по линии советов безопасности стран, различных министерств и ведомств, включая министерство обороны, невзирая на «вызовы и обострения международной и региональной обстановки».
«По линии внешнеполитических ведомств наших стран продолжаются плотные и непрерывные контакты и политический диалог с обсуждением всех вопросов двусторонней, региональной и международной повестки дня», – сказал он.
1 февраля МИД РФ предупредил Израиль о последствиях запрета деятельности Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). По утверждению российского ведомства, эти шаги чреваты тяжелыми гуманитарными последствиями для палестинцев. В РФ считают, что законы и действия израильской стороны нарушают общепризнанные международно-правовые нормы и принципы.
В октябре 2023 г. на тот момент посол Израиля в РФ Александр Бен Цви заявлял, что позиции России и Израиля различаются по разным вопросам, но государства продолжают поддерживать диалог, в частности, по теме палестино-израильского конфликта.