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Посол Викторов: РФ и Израиль сохраняют настрой на конструктивные отношения

Ведомости

Россия и Израиль сохраняют настрой на сбережение конструктивного, доверительного характера отношений, заявил посол РФ в еврейском государстве Анатолий Викторов в интервью «РИА Новости».

Глава дипмиссии согласился с тем, что в настоящее время двусторонние отношения России и Израиля переживают не лучший период. При этом, по его словам, ранее уже случались взлеты и падения по различным причинам.

«…Обоюдный настрой на сохранение конструктивного, доверительного характера наших отношений сохраняется», – отметил Викторов.

Посол подчеркнул, что в настоящее время стороны продолжают поддерживать контакты по линии советов безопасности стран, различных министерств и ведомств, включая министерство обороны, невзирая на «вызовы и обострения международной и региональной обстановки».

«По линии внешнеполитических ведомств наших стран продолжаются плотные и непрерывные контакты и политический диалог с обсуждением всех вопросов двусторонней, региональной и международной повестки дня», – сказал он.

1 февраля МИД РФ предупредил Израиль о последствиях запрета деятельности Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). По утверждению российского ведомства, эти шаги чреваты тяжелыми гуманитарными последствиями для палестинцев. В РФ считают, что законы и действия израильской стороны нарушают общепризнанные международно-правовые нормы и принципы.

В октябре 2023 г. на тот момент посол Израиля в РФ Александр Бен Цви заявлял, что позиции России и Израиля различаются по разным вопросам, но государства продолжают поддерживать диалог, в частности, по теме палестино-израильского конфликта.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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