Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

МИД России предупредил о последствиях запрета Израилем деятельности БАПОР

Ведомости

Возможности Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) остаются под вопросом в секторе Газа из-за израильского закона о запрете деятельности агентства, эти шаги чреваты тяжелыми гуманитарными последствиями для палестинцев, говорится в заявлении МИД России.

В министерстве напомнили, что 30 января вступили в силу два принятых кнессетом Израиля закона о запрете деятельности БАПОР на «суверенной территории Израиля» и о запрете израильских контактов с представителями организации. Власти уведомили Секретариат ООН о том, что БАПОР должен прекратить работу в Восточном Иерусалиме и эвакуировать свои объекты в кварталах Шейх-Джаррах и Каландия, которые, как отмечается в заявлении, были открыты «практически с самого начала функционирования агентства» в 1950 г. 

«Под вопросом остаются возможности агентства продолжать оказывать комплексное содействие палестинцам и на других оккупированных территориях – Западный берег реки Иордан и сектор Газа. По сути, это означает, что сотни тысяч детей, женщин и стариков рискуют оказаться брошенными на произвол судьбы», – заявили в МИДе.

Законы и действия израильской стороны нарушают общепризнанные международно-правовые нормы и принципы, считают в Москве. В ведомстве подчеркнули, что страна не может распространять свой суверенитет на Палестину, кроме того, Израиль не выполняет  свои обязательств по IV Женевской конвенции 1949 г. о защите гражданского населения во время войны. 

Подобные шаги чреваты самыми тяжелыми гуманитарными последствиями для палестинцев, убеждены в российском министерстве. Там напомнили, что в результате военной операции Израиля в секторе Газа и на Западном берегу погибли 273 сотрудника БАПОР.

В конце октября 2024 г. кнессет Израиля утвердил закон о запрете деятельности БАПОР на израильской территории. МИД России заявил тогда, что документ нарушает нормы международного права и призвал отменить его. 

В ноябре Израиль уведомил председателя Генеральной Ассамблеи ООН Филемона Янга о прекращении сотрудничества с Ближневосточным агентством, сообщил постоянный представитель Израиля при ООН Дани Данон. Он заявил, что «несмотря на представленные нами в ООН доказательства, подтверждающие проникновение ХАМАС в БАПОР, в ООН ничего не сделали для исправления ситуации».

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных