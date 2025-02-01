МИД России предупредил о последствиях запрета Израилем деятельности БАПОР
Возможности Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) остаются под вопросом в секторе Газа из-за израильского закона о запрете деятельности агентства, эти шаги чреваты тяжелыми гуманитарными последствиями для палестинцев, говорится в заявлении МИД России.
В министерстве напомнили, что 30 января вступили в силу два принятых кнессетом Израиля закона о запрете деятельности БАПОР на «суверенной территории Израиля» и о запрете израильских контактов с представителями организации. Власти уведомили Секретариат ООН о том, что БАПОР должен прекратить работу в Восточном Иерусалиме и эвакуировать свои объекты в кварталах Шейх-Джаррах и Каландия, которые, как отмечается в заявлении, были открыты «практически с самого начала функционирования агентства» в 1950 г.
«Под вопросом остаются возможности агентства продолжать оказывать комплексное содействие палестинцам и на других оккупированных территориях – Западный берег реки Иордан и сектор Газа. По сути, это означает, что сотни тысяч детей, женщин и стариков рискуют оказаться брошенными на произвол судьбы», – заявили в МИДе.
Законы и действия израильской стороны нарушают общепризнанные международно-правовые нормы и принципы, считают в Москве. В ведомстве подчеркнули, что страна не может распространять свой суверенитет на Палестину, кроме того, Израиль не выполняет свои обязательств по IV Женевской конвенции 1949 г. о защите гражданского населения во время войны.
Подобные шаги чреваты самыми тяжелыми гуманитарными последствиями для палестинцев, убеждены в российском министерстве. Там напомнили, что в результате военной операции Израиля в секторе Газа и на Западном берегу погибли 273 сотрудника БАПОР.
В конце октября 2024 г. кнессет Израиля утвердил закон о запрете деятельности БАПОР на израильской территории. МИД России заявил тогда, что документ нарушает нормы международного права и призвал отменить его.
В ноябре Израиль уведомил председателя Генеральной Ассамблеи ООН Филемона Янга о прекращении сотрудничества с Ближневосточным агентством, сообщил постоянный представитель Израиля при ООН Дани Данон. Он заявил, что «несмотря на представленные нами в ООН доказательства, подтверждающие проникновение ХАМАС в БАПОР, в ООН ничего не сделали для исправления ситуации».