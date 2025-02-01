МИД России предупредил о последствиях запрета Израилем деятельности БАПОР

В министерстве напомнили, что 30 января вступили в силу два принятых кнессетом Израиля закона о запрете деятельности БАПОР на «суверенной территории Израиля» и о запрете израильских контактов с представителями организации. Власти уведомили Секретариат ООН о том, что БАПОР должен прекратить работу в Восточном Иерусалиме и эвакуировать свои объекты в кварталах Шейх-Джаррах и Каландия, которые, как отмечается в заявлении, были открыты «практически с самого начала функционирования агентства» в 1950 г.