Путин обсудил с Совбезом развитие Калининградской области
Президент РФ Владимир Путин и постоянные члены Совета безопасности в ходе совещания обсудили развитие Калининградской области, передает официальный сайт Кремля.
Участники совещания обсудили вопросы, связанные с созданием условий для устойчивого, стабильного развития области. По словам Путина, есть ряд аспектов этой темы, которые лежат в поле зрения интересов Совбеза. Вопросы рассмотрены с учетом специфики региона.
В совещании приняли участие председатель правительства Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Государственной думы Вячеслав Володин и др.
Предыдущее заседания Путина и постоянных членов Совета безопасности состоялось 31 января. В рамках совещания участники обсудили один из аспектов работы по направлению борьбы с терроризмом. С докладом выступил директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников.