Путин обсудил с Совбезом развитие Калининградской области

Участники совещания обсудили вопросы, связанные с созданием условий для устойчивого, стабильного развития области. По словам Путина, есть ряд аспектов этой темы, которые лежат в поле зрения интересов Совбеза. Вопросы рассмотрены с учетом специфики региона.