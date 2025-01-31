Путин обсудил с членами Совбеза борьбу с терроризмом

Тогда с докладом выступил министр иностранных дел Сергей Лавров. Президент России заявил на совещании, что «предвыборный период был для господина Трампа во всех отношениях нелегким»: «На него и даже на членов его семьи постоянно оказывалось жесточайшее давление, дело дошло до попыток покушения на его жизнь. Но он проявил мужество, одержал убедительную победу на выборах».