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Путин обсудил с членами Совбеза борьбу с терроризмом

Ведомости

Президент России Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. Об этом сообщили в Кремле.

«Обсуждался один из аспектов работы по направлению борьбы с терроризмом. С докладом выступил директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников», – говорится в сообщении.

В совещании приняли участие председатель Госдумы Вячеслав Володин, секретарь Совбеза Сергей Шойгу, помощник президента Николай Патрушев, министр обороны Андрей Белоусов и др.

Прошлая встреча состоялась 20 января в день инаугурации президента США Дональда Трампа. ТАСС отмечал, что президент обычно собирает совещание по пятницам, но в этот раз оно состоялось в понедельник.

Тогда с докладом выступил министр иностранных дел Сергей Лавров. Президент России заявил на совещании, что «предвыборный период был для господина Трампа во всех отношениях нелегким»: «На него и даже на членов его семьи постоянно оказывалось жесточайшее давление, дело дошло до попыток покушения на его жизнь. Но он проявил мужество, одержал убедительную победу на выборах».

В Кремле еще до инаугурации допускали встречу Путина и Трампа без предварительных условий. Республиканец выступает за скорейшее завершение конфликта на Украине.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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