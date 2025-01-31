Путин обсудил с членами Совбеза борьбу с терроризмом
Президент России Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. Об этом сообщили в Кремле.
«Обсуждался один из аспектов работы по направлению борьбы с терроризмом. С докладом выступил директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников», – говорится в сообщении.
В совещании приняли участие председатель Госдумы Вячеслав Володин, секретарь Совбеза Сергей Шойгу, помощник президента Николай Патрушев, министр обороны Андрей Белоусов и др.
Прошлая встреча состоялась 20 января в день инаугурации президента США Дональда Трампа. ТАСС отмечал, что президент обычно собирает совещание по пятницам, но в этот раз оно состоялось в понедельник.
Тогда с докладом выступил министр иностранных дел Сергей Лавров. Президент России заявил на совещании, что «предвыборный период был для господина Трампа во всех отношениях нелегким»: «На него и даже на членов его семьи постоянно оказывалось жесточайшее давление, дело дошло до попыток покушения на его жизнь. Но он проявил мужество, одержал убедительную победу на выборах».
В Кремле еще до инаугурации допускали встречу Путина и Трампа без предварительных условий. Республиканец выступает за скорейшее завершение конфликта на Украине.