Великобритания не планирует вводить санкции против МУС вслед за США

На следующий день МУС осудил указ США, «направленный на введение санкций в отношении его должностных лиц и нанесение ущерба его независимой и беспристрастной судебной работе». Суд обязался «продолжать обеспечивать правосудие и надежду миллионам невинных жертв злодеяний по всему миру во всех рассматриваемых им ситуациях».