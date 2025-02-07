Великобритания не планирует вводить санкции против МУС вслед за США
Великобритания поддерживает независимость Международного уголовного суда (МУС) и не собирается вводить санкции в отношении судей. Об этом сообщил журналистам представитель премьер-министра королевства Кира Стармера, передает Reuters.
«Это вопрос к США. Что касается Великобритании, то мы поддерживаем независимость МУС и не планируем вводить санкции против отдельных сотрудников суда», – уточнил он.
6 февраля президент США Дональд Трамп подписал указ о санкциях против МУС. Соответствующее решение стало реакцией в ответ на выданный в мае 2024 г. ордер на арест израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху.
На следующий день МУС осудил указ США, «направленный на введение санкций в отношении его должностных лиц и нанесение ущерба его независимой и беспристрастной судебной работе». Суд обязался «продолжать обеспечивать правосудие и надежду миллионам невинных жертв злодеяний по всему миру во всех рассматриваемых им ситуациях».
Отвечая на вопрос, поддерживает ли Россия санкции в отношении МУС, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что указанные ограничительные меры не касаются Москвы. Он также напомнил, что Россия не является участником Римского статута и не признает МУС.