МИД РФ призвал Францию пересмотреть решение по визе российского журналиста

В российском министерстве напомнили, что в 2018 г. журналистов RT лишили аккредитации на мероприятия президента Франции Эммануэля Макрона, а затем закрыли RT France. В 2024 г. российским СМИ отказали в возможности освещать Олимпиаду в Париже. По данным МИДа, в России нет искусственных барьеров для французских журналистов. Ни один из 33 представителей девяти СМИ Франции не обращался в ведомство с жалобами или претензиями.