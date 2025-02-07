МИД РФ призвал Францию пересмотреть решение по визе российского журналиста
Россия призывает Францию пересмотреть решение о невыдаче визы журналисту «Комсомольской правды» Александру Куделе и готова пересмотреть ответные меры в отношении французского корреспондента Le Monde Бенжамена Кеннеля. Об этом сообщил МИД РФ.
Во внешнеполитическом ведомстве считают, что французские СМИ пытаются убедить аудиторию в том, что власти России якобы безосновательно отозвали аккредитацию у Кеннеля. Ранее посольство Франции в Москве дважды отказало в визе Куделе. Россия информировала МИД Франции и главу дипмиссии страны, что будет вынуждена принять ответные меры, если это решение не пересмотрят. Затем они последовали, и аккредитацию корреспондента Le Monde не продлили.
На этом фоне 6 февраля на брифинге официальный представитель МИД Франции Кристоф Лемуан заявил, что Париж «призывает российские власти пересмотреть свое решение, которое в ином случае повлечет за собой ответ». По мнению МИД РФ, это является сознательной попыткой перевернуть реальность с ног на голову и снять с внешнеполитического ведомства Франции ответственность.
«Здесь уместным будет вспомнить, что за высокопарными словами о свободе слова скрывается неприглядная картина: французские власти давно демонстрируют свое реальное отношение к этим принципам, занимаясь систематическими притеснениями в отношении российских журналистов», – сказано в сообщении.
В российском министерстве напомнили, что в 2018 г. журналистов RT лишили аккредитации на мероприятия президента Франции Эммануэля Макрона, а затем закрыли RT France. В 2024 г. российским СМИ отказали в возможности освещать Олимпиаду в Париже. По данным МИДа, в России нет искусственных барьеров для французских журналистов. Ни один из 33 представителей девяти СМИ Франции не обращался в ведомство с жалобами или претензиями.
6 февраля британский МИД сообщил, что лишил аккредитации российского дипломата. Пояснялось, что соответствующий шаг был предпринят в ответ на ноябрьское лишение аккредитации сотрудника посольства страны в Москве. Речь шла о выдворении из РФ Эдварда Прайора, который, по данным Федеральной службы безопасности, занимался разведывательной и подрывной деятельностью.