Суд приостановил решение Трампа об отзыве сотрудников USAID за рубежом
Федеральный судья США Карл Николс приостановил планы американского президента Дональда Трампа об отправке в административный отпуск работающих за рубежом сотрудников агентства США по международному развитию (USAID), а также планы по их увольнению, пишет Associated Press (AP).
Суд согласился заблокировать приказ американских властей, согласно которому тысячи зарубежных сотрудников USAID должны были уйти в административный отпуск и в течение 30 дней вернуться с семьями обратно в США за счет правительства. Оба этих шага, по мнению судьи, привели бы людей и их семьи к «неоправданному риску и расходам».
Николс сообщил, что администрация Трампа, в спешке закрывшая агентство и его программы за рубежом, отключила некоторых сотрудников от правительственной электронной почты и других систем связи, необходимых им для связи с правительством США в случае чрезвычайной ситуации в области здравоохранения или безопасности. Он также подчеркнул на слушаниях 7 февраля, что его приказ не связан с просьбой сотрудников отменить «стремительное уничтожение» USAID администрацией США.
Ранее на этой неделе власти США дали почти всем сотрудникам USAID, работающим за границей, 30 дней на возвращение в страну за счет государства, напоминает AP. Агентство затем пояснило, что ни один из отправленных в отпуск сотрудников не должен будет покинуть страну, где он работает, но тем, кто решит остаться на более долгий срок, возможно, придется покрывать свои расходы самостоятельно. По словам государственного секретаря Марко Рубио, эти шаги были единственным способом добиться сотрудничества, поскольку сотрудники работали «над тем, чтобы тайком провести платежи, несмотря на приказ о прекращении иностранной помощи».
25 января 2025 г. USAID заморозило проекты по поддержке Украины после приказа Рубио о приостановке финансирования почти всех программ иностранной помощи на 90 дней. Он пояснил, что агентство отказалось предоставлять администрации Трампа информацию о том, как расходуются средства. Президент на своей странице в соцсети Truth Social указал на коррупцию в USAID и подчеркнул, что решения, принятые в отношении агентства, необратимы.