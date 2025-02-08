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Суд приостановил решение Трампа об отзыве сотрудников USAID за рубежом

Ведомости

Федеральный судья США Карл Николс приостановил планы американского президента Дональда Трампа об отправке в административный отпуск работающих за рубежом сотрудников агентства США по международному развитию (USAID), а также планы по их увольнению, пишет Associated Press (AP).

Суд согласился заблокировать приказ американских властей, согласно которому тысячи зарубежных сотрудников USAID должны были уйти в административный отпуск и в течение 30 дней вернуться с семьями обратно в США за счет правительства. Оба этих шага, по мнению судьи, привели бы людей и их семьи к «неоправданному риску и расходам».

Николс сообщил, что администрация Трампа, в спешке закрывшая агентство и его программы за рубежом, отключила некоторых сотрудников от правительственной электронной почты и других систем связи, необходимых им для связи с правительством США в случае чрезвычайной ситуации в области здравоохранения или безопасности. Он также подчеркнул на слушаниях 7 февраля, что его приказ не связан с просьбой сотрудников отменить «стремительное уничтожение» USAID администрацией США.

Ранее на этой неделе власти США дали почти всем сотрудникам USAID, работающим за границей, 30 дней на возвращение в страну за счет государства, напоминает AP. Агентство затем пояснило, что ни один из отправленных в отпуск сотрудников не должен будет покинуть страну, где он работает, но тем, кто решит остаться на более долгий срок, возможно, придется покрывать свои расходы самостоятельно. По словам государственного секретаря Марко Рубио, эти шаги были единственным способом добиться сотрудничества, поскольку сотрудники работали «над тем, чтобы тайком провести платежи, несмотря на приказ о прекращении иностранной помощи».

25 января 2025 г. USAID заморозило проекты по поддержке Украины после приказа Рубио о приостановке финансирования почти всех программ иностранной помощи на 90 дней. Он пояснил, что агентство отказалось предоставлять администрации Трампа информацию о том, как расходуются средства. Президент на своей странице в соцсети Truth Social указал на коррупцию в USAID и подчеркнул, что решения, принятые в отношении агентства, необратимы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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