Суд приостановил решение Трампа об отзыве сотрудников USAID за рубежом

Ранее на этой неделе власти США дали почти всем сотрудникам USAID, работающим за границей, 30 дней на возвращение в страну за счет государства, напоминает AP. Агентство затем пояснило, что ни один из отправленных в отпуск сотрудников не должен будет покинуть страну, где он работает, но тем, кто решит остаться на более долгий срок, возможно, придется покрывать свои расходы самостоятельно. По словам государственного секретаря Марко Рубио, эти шаги были единственным способом добиться сотрудничества, поскольку сотрудники работали «над тем, чтобы тайком провести платежи, несмотря на приказ о прекращении иностранной помощи».