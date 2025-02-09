Маск обвинил минфин США в выплатах более $100 млрд в год неизвестным лицам

Представители DOGE и минфина договорились, что все исходящие государственные платежи будут классифицироваться для дальнейшего аудита, написал глава департамента. Кроме того, в выплатах необходимо указывать их обоснование – должна быть «предпринята хоть какая-то попытка объяснить платеж», подчеркнул он. Маск также ожидает, что начнет действовать и будет регулярно обновляться список лиц, которые могут быть мертвы на момент перевода или имеют связи с террористическими группировками.