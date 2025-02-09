Маск обвинил минфин США в выплатах более $100 млрд в год неизвестным лицам
Министерство финансов США ежегодно выплачивает более $100 млрд неустановленным лицам, часть таких платежей может быть мошенничеством, заявил руководитель департамента эффективности госуправления (DOGE), предприниматель Илон Маск.
«Вчера мне сказали, что в настоящее время более $100 млрд в год выплачивается лицам без номера социального страхования или даже временного идентификационного номера. Если это правда, то это крайне подозрительно», – написал бизнесмен в соцсети X.
По его словам, в минфине есть мнения, что часть из этой суммы является «явным и очевидным мошенничеством», речь может идти о «$50 млрд в год или $1 млрд в неделю», добавил Маск.
Представители DOGE и минфина договорились, что все исходящие государственные платежи будут классифицироваться для дальнейшего аудита, написал глава департамента. Кроме того, в выплатах необходимо указывать их обоснование – должна быть «предпринята хоть какая-то попытка объяснить платеж», подчеркнул он. Маск также ожидает, что начнет действовать и будет регулярно обновляться список лиц, которые могут быть мертвы на момент перевода или имеют связи с террористическими группировками.
«Вышеуказанные сверхочевидные и необходимые изменения внедряются действующими, давно работающими государственными служащими, а не кем-то из DOGE», – подчеркнул он.
После победы на выборах президент США Дональд Трамп назначил Маска руководителем департамента эффективности государственного управления (DOGE), задачи которого – бороться с правительственной бюрократией, сокращать ненужные расходы и реструктурировать федеральные агентства. Axios в феврале писал, что Трамп начал расторгать контракты федерального правительства со СМИ, после того как Маск выявил траты государственных учреждений размером в миллионы долларов для подписки Politico Pro.