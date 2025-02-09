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Маск обвинил минфин США в выплатах более $100 млрд в год неизвестным лицам

Ведомости

Министерство финансов США ежегодно выплачивает более $100 млрд неустановленным лицам, часть таких платежей может быть мошенничеством, заявил руководитель департамента эффективности госуправления (DOGE), предприниматель Илон Маск.

«Вчера мне сказали, что в настоящее время более $100 млрд в год выплачивается лицам без номера социального страхования или даже временного идентификационного номера. Если это правда, то это крайне подозрительно», – написал бизнесмен в соцсети X.

По его словам, в минфине есть мнения, что часть из этой суммы является «явным и очевидным мошенничеством», речь может идти о «$50 млрд в год или $1 млрд в неделю», добавил Маск.

Представители DOGE и минфина договорились, что все исходящие государственные платежи будут классифицироваться для дальнейшего аудита, написал глава департамента. Кроме того, в выплатах необходимо указывать их обоснование – должна быть «предпринята хоть какая-то попытка объяснить платеж», подчеркнул он. Маск также ожидает, что начнет действовать и будет регулярно обновляться список лиц, которые могут быть мертвы на момент перевода или имеют связи с террористическими группировками.

«Вышеуказанные сверхочевидные и необходимые изменения внедряются действующими, давно работающими государственными служащими, а не кем-то из DOGE», – подчеркнул он.

После победы на выборах президент США Дональд Трамп назначил Маска руководителем департамента эффективности государственного управления (DOGE), задачи которого – бороться с правительственной бюрократией, сокращать ненужные расходы и реструктурировать федеральные агентства. Axios в феврале писал, что Трамп начал расторгать контракты федерального правительства со СМИ, после того как Маск выявил траты государственных учреждений размером в миллионы долларов для подписки Politico Pro.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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