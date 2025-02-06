Доступ DOGE к данным в платежных системах минфина США временно ограничили

2 февраля Маск обвинил минфин США в одобрении выплат мошенническим и террористическим группам. Такие данные выявил его департамент DOGE. А в ноябре 2024 г. Маск обещал, что деятельность департамента при новой администрации будет максимально прозрачной, а все действия будут публиковаться в открытом доступе.