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Доступ DOGE к данным в платежных системах минфина США временно ограничили

Ведомости

Министерство юстиции США ввело временные ограничения для ведомства по повышению эффективности правительства США (DOGE) относительно использования персональных данных в рамках системы министерства финансов, передает NBC News.

Этот шаг был предпринят после подачи иска несколькими членами профсоюзов, обвинивших минфин в нарушении закона при предоставлении доступа к конфиденциальной информации DOGE, возглавляемому Илоном Маском.

В иске истцы заявили, что передача доступа к платежной системе федерального правительства и содержащейся там личной информации нарушает законы о защите конфиденциальности. В документе также говорится, что министр финансов США Скотт Бессент принял решение предоставить сотрудникам DOGE возможность просматривать записи без участия в реальных операциях финансового управления страны. Ограничения будут действовать до следующего судебного заседания.

2 февраля Маск обвинил минфин США в одобрении выплат мошенническим и террористическим группам. Такие данные выявил его департамент DOGE. А в ноябре 2024 г. Маск обещал, что деятельность департамента при новой администрации будет максимально прозрачной, а все действия будут публиковаться в открытом доступе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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