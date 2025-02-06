Доступ DOGE к данным в платежных системах минфина США временно ограничили
Министерство юстиции США ввело временные ограничения для ведомства по повышению эффективности правительства США (DOGE) относительно использования персональных данных в рамках системы министерства финансов, передает NBC News.
Этот шаг был предпринят после подачи иска несколькими членами профсоюзов, обвинивших минфин в нарушении закона при предоставлении доступа к конфиденциальной информации DOGE, возглавляемому Илоном Маском.
В иске истцы заявили, что передача доступа к платежной системе федерального правительства и содержащейся там личной информации нарушает законы о защите конфиденциальности. В документе также говорится, что министр финансов США Скотт Бессент принял решение предоставить сотрудникам DOGE возможность просматривать записи без участия в реальных операциях финансового управления страны. Ограничения будут действовать до следующего судебного заседания.
2 февраля Маск обвинил минфин США в одобрении выплат мошенническим и террористическим группам. Такие данные выявил его департамент DOGE. А в ноябре 2024 г. Маск обещал, что деятельность департамента при новой администрации будет максимально прозрачной, а все действия будут публиковаться в открытом доступе.