Маск обвинил минфин США в одобрении выплат группам террористов и мошенников

«Команда DOGE обнаружила, среди прочего, что должностные лица по утверждению платежей в минфине были проинструктированы всегда одобрять платежи, даже известным мошенническим или террористическим группам. Они буквально ни разу не отказали в платеже за всю свою карьеру», – написал он.