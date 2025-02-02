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Маск обвинил минфин США в одобрении выплат группам террористов и мошенников

Ведомости

Минфин США одобрял платежи мошенническим и террористическим группам, заявил предприниматель Илон Маск в Х. Такую информацию, по его данным, обнаружил департамент эффективности государственного управления (DOGE), который возглавляет Маск.

«Команда DOGE обнаружила, среди прочего, что должностные лица по утверждению платежей в минфине были проинструктированы всегда одобрять платежи, даже известным мошенническим или террористическим группам. Они буквально ни разу не отказали в платеже за всю свою карьеру», – написал он.

Президент США Дональд Трамп ранее назначил бизнесмена и экс-кандидата в президенты от Республиканской партии Вивека Рамасвами руководителями недавно созданного DOGE. Политик говорил, что эта организация будет работать вне рамок правительства США, а Маск и Рамасвами проложат его администрации путь «к упразднению государственной бюрократии, сокращению избыточных правил, бесполезных расходов и реструктуризации федеральных агентств».

Деятельность департамента при новой администрации будет максимально прозрачной, говорил Маск в ноябре 2024 г. В январе The Washington Post сообщила, что Рамасвами не стал соруководителем DOGE из-за «философского раскола» с Маском.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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