Маск обвинил минфин США в одобрении выплат группам террористов и мошенников
Минфин США одобрял платежи мошенническим и террористическим группам, заявил предприниматель Илон Маск в Х. Такую информацию, по его данным, обнаружил департамент эффективности государственного управления (DOGE), который возглавляет Маск.
«Команда DOGE обнаружила, среди прочего, что должностные лица по утверждению платежей в минфине были проинструктированы всегда одобрять платежи, даже известным мошенническим или террористическим группам. Они буквально ни разу не отказали в платеже за всю свою карьеру», – написал он.
Президент США Дональд Трамп ранее назначил бизнесмена и экс-кандидата в президенты от Республиканской партии Вивека Рамасвами руководителями недавно созданного DOGE. Политик говорил, что эта организация будет работать вне рамок правительства США, а Маск и Рамасвами проложат его администрации путь «к упразднению государственной бюрократии, сокращению избыточных правил, бесполезных расходов и реструктуризации федеральных агентств».