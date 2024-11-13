Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Маск пообещал публиковать все действия DOGE в открытом доступе

Ведомости

Деятельность департамента эффективности государственного управления (DOGE) при новой администрации Дональда Трампа будет максимально прозрачной. Об этом заявил предприниматель Илон Маск на своей странице в социальной сети X.

«Мы собираемся быть очень открытыми и прозрачными и очень четко объяснять, что мы делаем: вот проблемы, вот математика расходов. Мы собираемся снизить расходы. И если у кого-то есть лучшая идея, как сделать расходы меньше, скажите нам. Но если мы этого не сделаем, мы обанкротим страну. И поэтому мы должны что-то сделать. И это должны быть очень серьезные шаги», – написал Маск.

Маск и бывший кандидат в президенты от республиканской партии Вивек Рамасвами возглавят недавно созданный DOGE – организацию, которая будет работать вне рамок правительства США. Об этом объявил избранный президент США Трамп в соцсети Truth Social. Трамп заявил, что Маск и Рамасвами проложат его администрации путь «к упразднению государственной бюрократии, сокращению избыточных правил, бесполезных расходов и реструктуризации федеральных агентств».

Агентство Reuters уточняет, что это означает, что роли Маска и Рамасвами будут неформальными, не требующими одобрения сената и позволяющими Маску оставаться главой компании по производству электромобилей Tesla, социальной платформы X и космической компании SpaceX.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных