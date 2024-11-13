Маск пообещал публиковать все действия DOGE в открытом доступе

«Мы собираемся быть очень открытыми и прозрачными и очень четко объяснять, что мы делаем: вот проблемы, вот математика расходов. Мы собираемся снизить расходы. И если у кого-то есть лучшая идея, как сделать расходы меньше, скажите нам. Но если мы этого не сделаем, мы обанкротим страну. И поэтому мы должны что-то сделать. И это должны быть очень серьезные шаги», – написал Маск.