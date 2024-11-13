Маск пообещал публиковать все действия DOGE в открытом доступе
Деятельность департамента эффективности государственного управления (DOGE) при новой администрации Дональда Трампа будет максимально прозрачной. Об этом заявил предприниматель Илон Маск на своей странице в социальной сети X.
«Мы собираемся быть очень открытыми и прозрачными и очень четко объяснять, что мы делаем: вот проблемы, вот математика расходов. Мы собираемся снизить расходы. И если у кого-то есть лучшая идея, как сделать расходы меньше, скажите нам. Но если мы этого не сделаем, мы обанкротим страну. И поэтому мы должны что-то сделать. И это должны быть очень серьезные шаги», – написал Маск.
Маск и бывший кандидат в президенты от республиканской партии Вивек Рамасвами возглавят недавно созданный DOGE – организацию, которая будет работать вне рамок правительства США. Об этом объявил избранный президент США Трамп в соцсети Truth Social. Трамп заявил, что Маск и Рамасвами проложат его администрации путь «к упразднению государственной бюрократии, сокращению избыточных правил, бесполезных расходов и реструктуризации федеральных агентств».
Агентство Reuters уточняет, что это означает, что роли Маска и Рамасвами будут неформальными, не требующими одобрения сената и позволяющими Маску оставаться главой компании по производству электромобилей Tesla, социальной платформы X и космической компании SpaceX.