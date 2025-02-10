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Си Цзиньпин принял приглашение посетить празднование 80-летия Победы в Москве

Ведомости

Председатель КНР Си Цзиньпин примет участие в торжествах по случаю празднования 80-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне в Москве. Об этом сообщил посол РФ в Китае Игорь Моргулов в эфире телеканала «Россия-24».

«... и в свою очередь [Си] пригласил Владимира Владимировича Путина в Китай на торжества, которые планируются в начале сентября», – сказал Моргулов (цитата по ТАСС).

На празднование 80-летия Победы в Москву также были приглашены президент Киргизской Республики Садыр Жапаров, глава Белоруссии Александр Лукашенко, лидер КНДР Ким Чен Ын, президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух, вьетнамский лидер То Лам, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Лаоса Тхонглун Сисулит, лидер Таджикистана Эмомали Рахмон, премьер-министр Словакии Роберт Фицо, президент Южной Осетии Алан Гаглоев и другие мировые лидеры.

24 января посол ФРГ в России Александер Ламбсдорф сообщил ТАСС, что Германия не будет представлена на параде Победы в Москве. По его словам, Берлин «не может участвовать в военном параде в Москве» до тех пор, пока конфликт на Украине не будет завершен.

В преддверии годовщины Победы и в саму знаменательную дату в России планируется проведение более 170 мероприятий – торжественных, с участием представителей иностранных государств, и памятно-мемориальных, посвященных «решающим сражениям и другим важнейшим событиям Великой Отечественной войны».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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