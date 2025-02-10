Си Цзиньпин принял приглашение посетить празднование 80-летия Победы в Москве

24 января посол ФРГ в России Александер Ламбсдорф сообщил ТАСС, что Германия не будет представлена на параде Победы в Москве. По его словам, Берлин «не может участвовать в военном параде в Москве» до тех пор, пока конфликт на Украине не будет завершен.