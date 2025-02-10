Си Цзиньпин принял приглашение посетить празднование 80-летия Победы в Москве
Председатель КНР Си Цзиньпин примет участие в торжествах по случаю празднования 80-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне в Москве. Об этом сообщил посол РФ в Китае Игорь Моргулов в эфире телеканала «Россия-24».
«... и в свою очередь [Си] пригласил Владимира Владимировича Путина в Китай на торжества, которые планируются в начале сентября», – сказал Моргулов (цитата по ТАСС).
На празднование 80-летия Победы в Москву также были приглашены президент Киргизской Республики Садыр Жапаров, глава Белоруссии Александр Лукашенко, лидер КНДР Ким Чен Ын, президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух, вьетнамский лидер То Лам, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Лаоса Тхонглун Сисулит, лидер Таджикистана Эмомали Рахмон, премьер-министр Словакии Роберт Фицо, президент Южной Осетии Алан Гаглоев и другие мировые лидеры.
24 января посол ФРГ в России Александер Ламбсдорф сообщил ТАСС, что Германия не будет представлена на параде Победы в Москве. По его словам, Берлин «не может участвовать в военном параде в Москве» до тех пор, пока конфликт на Украине не будет завершен.
В преддверии годовщины Победы и в саму знаменательную дату в России планируется проведение более 170 мероприятий – торжественных, с участием представителей иностранных государств, и памятно-мемориальных, посвященных «решающим сражениям и другим важнейшим событиям Великой Отечественной войны».