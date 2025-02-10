Путин планирует визит в Пекин на парад в честь окончания Второй мировой войны

Путин планирует визит в Пекин на парад в честь окончания Второй мировой войныПредседатель КНР Си Цзиньпин приедет в Москву на парад Победы
Президент РФ Владимир Путин планирует прибыть Пекин на парад в честь победы над Японией и окончания Второй мировой войны. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Известно, что председатель КНР Си Цзиньпин также принял приглашение на посещение парада Победы в России.
По словам Пескова, символизм этих дат имеет огромное значение, также как и вклад стран «в борьбу с нацистскими проявлениями».
«Поэтому такие контакты сейчас активно готовятся», – заключил пресс-секретарь.
10 февраля посол РФ в Китае Игорь Моргулов заявил, что Си Цзиньпин примет участие в торжествах по случаю празднования 80-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне в Москве.