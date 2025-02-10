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Правительство утвердило правила выдачи инфраструктурных кредитов до 2030 года

Ведомости

Правительство РФ утвердило новые правила предоставления казначейских инфраструктурных кредитов регионам до 2030 г. Средства будут выдаваться по льготной ставке – 3% годовых на 15 лет. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Одобрение таких проектов будет осуществляться президиумом Правительственной комиссии по региональному развитию.

Заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин добавил, что регионы смогут направить полученные средства на модернизацию объектов ЖКХ (не менее 50% от общего объема финансирования), поддержку инвестиционных проектов в сфере туризма, развитие особых экономических зон и территорий опережающего развития, а также на приобретение городского транспорта и разработку мастер-планов для городов.

Условия предоставления казначейских инфраструктурных кредитов останутся прежними, но решено было усилить требования к регионам.

«Так, правилами предоставления предусмотрено повышение процентной ставки с 3 до 6% за нарушение графика реализации проектов и недостижение показателей», – пояснил Хуснуллин.

9 января министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин рассказывал о модернизации коммунальной инфраструктуры до 2030 г. Для реализации программы будут задействовать инфраструктурные бюджетные кредиты и новые казначейские кредиты.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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