Правительство утвердило правила выдачи инфраструктурных кредитов до 2030 года

Заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин добавил, что регионы смогут направить полученные средства на модернизацию объектов ЖКХ (не менее 50% от общего объема финансирования), поддержку инвестиционных проектов в сфере туризма, развитие особых экономических зон и территорий опережающего развития, а также на приобретение городского транспорта и разработку мастер-планов для городов.