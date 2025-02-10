Правительство утвердило правила выдачи инфраструктурных кредитов до 2030 года
Правительство РФ утвердило новые правила предоставления казначейских инфраструктурных кредитов регионам до 2030 г. Средства будут выдаваться по льготной ставке – 3% годовых на 15 лет. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.
Одобрение таких проектов будет осуществляться президиумом Правительственной комиссии по региональному развитию.
Заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин добавил, что регионы смогут направить полученные средства на модернизацию объектов ЖКХ (не менее 50% от общего объема финансирования), поддержку инвестиционных проектов в сфере туризма, развитие особых экономических зон и территорий опережающего развития, а также на приобретение городского транспорта и разработку мастер-планов для городов.
Условия предоставления казначейских инфраструктурных кредитов останутся прежними, но решено было усилить требования к регионам.
«Так, правилами предоставления предусмотрено повышение процентной ставки с 3 до 6% за нарушение графика реализации проектов и недостижение показателей», – пояснил Хуснуллин.
9 января министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин рассказывал о модернизации коммунальной инфраструктуры до 2030 г. Для реализации программы будут задействовать инфраструктурные бюджетные кредиты и новые казначейские кредиты.