Файзуллин доложил Путину о модернизации коммунальной инфраструктуры до 2030 года
На новый федеральный проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры» до 2030 г. будет выделено из различных источников 4,5 трлн руб., что позволит улучшить качество услуг для 20 млн жителей страны. О деталях финансирования проекта президенту России Владимиру Путину доложил министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин во время совещания с членами правительства.
«Реализация программы будет осуществляться за счет всех источников: это и федеральное финансирование, региональное, внебюджетное, в том числе федеральные субсидии, инфраструктурные бюджетные кредиты, новые казначейские кредиты, списание двух третей бюджетных кредитов регионов и инвестиционная программа ресурсоснабжающих организаций», – рассказал Файзуллин.
Основным условием участия будет использование внутренних ресурсов отрасли, в том числе обеспечение учета ресурсов путем повышения оприборенности потребителей, работа с платежной дисциплиной и задолженностью, а также утверждение инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций с повышением контроля за их реализацией.
Путин, выслушав доклад, поручил министру держать на особом контроле модернизацию объектов питьевого водоснабжения, поскольку в некоторых регионах страны этот вопрос является острым.
Общий износ коммунальных сетей в России составляет порядка 40%, в некоторых регионах он достигает 80%, говорил 21 февраля 2024 г. в ходе правительственного часа в Совете Федерации Файзуллин. 29 февраля Путин в ходе послания Федеральному собранию сообщил, что на модернизацию инфраструктуры в сфере ЖКХ выделят 4,5 трлн руб. до 2030 г. В ноябре прошлого года в ходе «Открытого диалога» в национальном центре «Россия» профильный вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что в целом по стране каждый год обновление коммунальной инфраструктуры не успевает за ее ветшанием. Задача за два-три года этот негативный тренд сломать, отметил он.