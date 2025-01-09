Газета
Телеграм
Подкаст
/ Общество

Файзуллин доложил Путину о модернизации коммунальной инфраструктуры до 2030 года

Ведомости

На новый федеральный проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры» до 2030 г. будет выделено из различных источников 4,5 трлн руб., что позволит улучшить качество услуг для 20 млн жителей страны. О деталях финансирования проекта президенту России Владимиру Путину доложил министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин во время совещания с членами правительства.

«Реализация программы будет осуществляться за счет всех источников: это и федеральное финансирование, региональное, внебюджетное, в том числе федеральные субсидии, инфраструктурные бюджетные кредиты, новые казначейские кредиты, списание двух третей бюджетных кредитов регионов и инвестиционная программа ресурсоснабжающих организаций», – рассказал Файзуллин.

Основным условием участия будет использование внутренних ресурсов отрасли, в том числе обеспечение учета ресурсов путем повышения оприборенности потребителей, работа с платежной дисциплиной и задолженностью, а также утверждение инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций с повышением контроля за их реализацией.

Путин, выслушав доклад, поручил министру держать на особом контроле модернизацию объектов питьевого водоснабжения, поскольку в некоторых регионах страны этот вопрос является острым.

Общий износ коммунальных сетей в России составляет порядка 40%, в некоторых регионах он достигает 80%, говорил 21 февраля 2024 г. в ходе правительственного часа в Совете Федерации Файзуллин. 29 февраля Путин в ходе послания Федеральному собранию сообщил, что на модернизацию инфраструктуры в сфере ЖКХ выделят 4,5 трлн руб. до 2030 г. В ноябре прошлого года в ходе «Открытого диалога» в национальном центре «Россия» профильный вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что в целом по стране каждый год обновление коммунальной инфраструктуры не успевает за ее ветшанием. Задача за два-три года этот негативный тренд сломать, отметил он.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных