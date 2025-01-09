Файзуллин доложил Путину о модернизации коммунальной инфраструктуры до 2030 года

Общий износ коммунальных сетей в России составляет порядка 40%, в некоторых регионах он достигает 80%, говорил 21 февраля 2024 г. в ходе правительственного часа в Совете Федерации Файзуллин. 29 февраля Путин в ходе послания Федеральному собранию сообщил, что на модернизацию инфраструктуры в сфере ЖКХ выделят 4,5 трлн руб. до 2030 г. В ноябре прошлого года в ходе «Открытого диалога» в национальном центре «Россия» профильный вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что в целом по стране каждый год обновление коммунальной инфраструктуры не успевает за ее ветшанием. Задача за два-три года этот негативный тренд сломать, отметил он.