Комиссия по ЧС Молдавии разрешила транзит газа в Приднестровье от Венгрии

Комиссия по ЧС Молдавии разрешила транзит газа в Приднестровье от ВенгрииПервая поставка от европейского трейдера может состояться 13 февраля
Комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии разрешила транзит газа от венгерской компании в Приднестровье на основании контракта, подписанного «Молдовагазом» с трейдером. Об этом сообщил премьер-министр Молдавии Дорин Речан.
Первая поставка от европейского трейдера может состояться 13 февраля. На 11-12 февраля решено, что «Молдовагаз» может продать 2 млн кубометров газа «Тираспольтрансгазу» и предоставить в долг еще 3 млн кубометров, которые должны быть возвращены до 31 марта. Подчеркивается, что правительство Молдавии разрешило транзит газа во избежание гуманитарного кризиса.
10 февраля Речан заявил, что власти Приднестровья отказались от европейской помощи для закупок газа и получат топливо от Венгрии. Средства из европейского гранта, предоставленного бесплатно с 1 февраля, были полностью использованы. В среднесрочной перспективе предложение ЕС в размере 60 млн евро позволило бы избавить Приднестровье «от шантажа и энергетической нестабильности». Но непризнанная республика отказалась от этого.
Молдавский премьер пояснил, что венгерская MET Gas and Energy Marketing AG доставит газ на границу с Молдовой в соответствии с контрактом с «Молдовагазом». Приднестровье оплатит авансом расходы на транзит газа от границы с республикой в регион на основе соглашения между «Молдовагазом» и «Тираспольтрансгазом».
Ситуация с газом в Приднестровье осложнилась после прекращения с 1 января поставок российского природного ресурса через украинскую территорию. Украина отказалась продлевать соглашение с «Газпромом» о транзите топлива по газотранспортной системе страны. «Газпром» также прекратил поставлять газ в Молдавию в связи с долгами. 17 января в «Молдовагазе» признали более $700 млн долга перед «Газпромом». В итоге уже месяц Приднестровье живет без отопления и с многочасовыми веерными отключениями электричества.
30 января между Тирасполем и Кишиневом была достигнута договоренность, в результате которой в республику с 1 февраля поступал газ, необходимый для функционирования газопровода. Сообщалось также о готовности России осуществлять гуманитарные поставки природного ресурса в регион.