Комиссия по ЧС Молдавии разрешила транзит газа в Приднестровье от Венгрии

Ситуация с газом в Приднестровье осложнилась после прекращения с 1 января поставок российского природного ресурса через украинскую территорию. Украина отказалась продлевать соглашение с «Газпромом» о транзите топлива по газотранспортной системе страны. «Газпром» также прекратил поставлять газ в Молдавию в связи с долгами. 17 января в «Молдовагазе» признали более $700 млн долга перед «Газпромом». В итоге уже месяц Приднестровье живет без отопления и с многочасовыми веерными отключениями электричества.