Молдавский премьер заявил об отказе Приднестровья от гранта ЕС на закупки газа

Ситуация с газом в Приднестровье осложнилась после прекращения с 1 января поставок российского природного ресурса через украинскую территорию. Украина отказалась продлить соглашение с «Газпромом» о транзите топлива по собственной газотранспортной системе. Кроме того, «Газпром» с 1 января прекратил поставлять газ в Молдавию в связи с долгами. 17 января в «Молдовагазе» признали более $700 млн долга перед «Газпромом». В результате уже месяц Приднестровье живет без отопления и с многочасовыми веерными отключениями электричества, с начала 2025 г. от последствий энергетического кризиса погибли шесть жителей непризнанной республики.