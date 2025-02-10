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Молдавский премьер заявил об отказе Приднестровья от гранта ЕС на закупки газа

Республика будет получать топливо от Венгрии
София Векслер
EPA / TASS
EPA / TASS

Власти Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) отказались от европейской помощи для закупок газа и получат топливо от Венгрии. Об этом сообщил премьер-министр Молдавии Дорин Речан.

По его словам, средства из европейского гранта, предоставленного бесплатно с 1 февраля, были полностью использованы. В среднесрочной перспективе предложение Евросоюза в размере 60 млн евро позволило бы избавить Приднестровье «от шантажа и энергетической нестабильности». Но непризнанная республика отказалась от этого. Основным отвергнутым условием стало постепенное повышение тарифов для потребителей.

«Решение, которое выбрал тираспольский режим, означает, что жители Приднестровья продолжат жить в состоянии неопределенности и тревоги по поводу поставок газа. Это не решение долгосрочной проблемы», – подчеркнул Речан.

Он пояснил, что венгерская компания MET Gas and Energy Marketing AG доставит газ на границу с Молдовой в соответствии с контрактом с «Молдовагазом». Приднестровье оплатит авансом расходы на транзит газа от границы с республикой в регион на основе соглашения между «Молдовагазом» и «Тираспольтрансгазом». Молдавский премьер обязался продолжить принимать рациональные решения для поддержания мира и взаимопонимания во всей стране.

Ситуация с газом в Приднестровье осложнилась после прекращения с 1 января поставок российского природного ресурса через украинскую территорию. Украина отказалась продлить соглашение с «Газпромом» о транзите топлива по собственной газотранспортной системе. Кроме того, «Газпром» с 1 января прекратил поставлять газ в Молдавию в связи с долгами. 17 января в «Молдовагазе» признали более $700 млн долга перед «Газпромом». В результате уже месяц Приднестровье живет без отопления и с многочасовыми веерными отключениями электричества, с начала 2025 г. от последствий энергетического кризиса погибли шесть жителей непризнанной республики.

30 января между Тирасполем и Кишиневом была достигнута договоренность, в результате которой в ПМР с 1 февраля поступал газ, необходимый для функционирования газопровода. Известно также о готовности России осуществлять гуманитарные поставки природного ресурса в регион.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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