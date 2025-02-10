Молдавский премьер заявил об отказе Приднестровья от гранта ЕС на закупки газа

Молдавский премьер заявил об отказе Приднестровья от гранта ЕС на закупки газаРеспублика будет получать топливо от Венгрии
Власти Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) отказались от европейской помощи для закупок газа и получат топливо от Венгрии. Об этом сообщил премьер-министр Молдавии Дорин Речан.
По его словам, средства из европейского гранта, предоставленного бесплатно с 1 февраля, были полностью использованы. В среднесрочной перспективе предложение Евросоюза в размере 60 млн евро позволило бы избавить Приднестровье «от шантажа и энергетической нестабильности». Но непризнанная республика отказалась от этого. Основным отвергнутым условием стало постепенное повышение тарифов для потребителей.
«Решение, которое выбрал тираспольский режим, означает, что жители Приднестровья продолжат жить в состоянии неопределенности и тревоги по поводу поставок газа. Это не решение долгосрочной проблемы», – подчеркнул Речан.
Он пояснил, что венгерская компания MET Gas and Energy Marketing AG доставит газ на границу с Молдовой в соответствии с контрактом с «Молдовагазом». Приднестровье оплатит авансом расходы на транзит газа от границы с республикой в регион на основе соглашения между «Молдовагазом» и «Тираспольтрансгазом». Молдавский премьер обязался продолжить принимать рациональные решения для поддержания мира и взаимопонимания во всей стране.
Ситуация с газом в Приднестровье осложнилась после прекращения с 1 января поставок российского природного ресурса через украинскую территорию. Украина отказалась продлить соглашение с «Газпромом» о транзите топлива по собственной газотранспортной системе. Кроме того, «Газпром» с 1 января прекратил поставлять газ в Молдавию в связи с долгами. 17 января в «Молдовагазе» признали более $700 млн долга перед «Газпромом». В результате уже месяц Приднестровье живет без отопления и с многочасовыми веерными отключениями электричества, с начала 2025 г. от последствий энергетического кризиса погибли шесть жителей непризнанной республики.
30 января между Тирасполем и Кишиневом была достигнута договоренность, в результате которой в ПМР с 1 февраля поступал газ, необходимый для функционирования газопровода. Известно также о готовности России осуществлять гуманитарные поставки природного ресурса в регион.