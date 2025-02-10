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Азербайджан запретил въезд депутату Валуеву из-за его высказываний о республике

Ведомости

Первому замглавы комитета Госдумы по туризму Николаю Валуеву («Единая Россия») запрещен въезд в Азербайджан из-за его высказываний о стране в связи с закрытием Русского дома в Баку. Об этом сообщил пресс-секретарь министерства иностранных дел республики Айхан Гаджизаде, его заявление опубликовано на сайте ведомства.

По словам представителя МИДа, Валуев допустил «оскорбительные» и «угрожающие высказывания» в адрес Азербайджана и его народа, которые «абсолютно неприемлемы». В связи с этим имя депутата было внесено в список лиц, которым запрещен въезд в страну.

В министерстве подчеркнули, что это не первый случай, когда депутаты Госдумы объявляются властями Азербайджана персонами нон-грата. Пресс-секретарь напомнил, что ранее в такой список были включены первый зампредседателя комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин и замглавы комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов (оба от «Единой России»). По словам Гаджизаде, эти депутаты якобы действовали против суверенитета и территориальной целостности республики.

24 января глава Россотрудничества Евгений Примаков в своем Telegram-канале сообщил о подготовке судебного иска о защите деловой репутации против азербайджанского Baku.tv. Он рассказал, что «финансируемое правительством Азербайджана» СМИ сняло репортаж о Русском доме в Баку. В материале утверждается, что российский информационно-культурный центр (РИКЦ) якобы ведет шпионскую деятельность под видом гуманитарной работы.

Замглавы МИД РФ Михаил Галузин 27 января заявил, что послу Азербайджана в Москве Рахману Мустафаеву выражено недоумение по поводу «дезинформационной кампании» против Русского дома и отмечена «абсолютная безосновательность прозвучавших обвинений». 6 февраля Примаков подтвердил, что власти республики потребовали от РИКЦ в Баку освободить помещение в течение полутора месяцев.

На этом фоне Валуев в своем Telegram-канале 6 февраля написал, что «в России нет такой структуры как «Азерсотрудничество», но зато есть «многочисленные диаспоры», к которым, по его мнению, стоит внимательнее присмотреться. По словам депутата, эти диаспоры «не про культурный обмен», а «скорее про деньги», которые якобы «не всегда легальные».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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