Азербайджан запретил въезд депутату Валуеву из-за его высказываний о республике

В министерстве подчеркнули, что это не первый случай, когда депутаты Госдумы объявляются властями Азербайджана персонами нон-грата. Пресс-секретарь напомнил, что ранее в такой список были включены первый зампредседателя комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин и замглавы комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов (оба от «Единой России»). По словам Гаджизаде, эти депутаты якобы действовали против суверенитета и территориальной целостности республики.