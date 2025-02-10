Азербайджан запретил въезд депутату Валуеву из-за его высказываний о республике
Первому замглавы комитета Госдумы по туризму Николаю Валуеву («Единая Россия») запрещен въезд в Азербайджан из-за его высказываний о стране в связи с закрытием Русского дома в Баку. Об этом сообщил пресс-секретарь министерства иностранных дел республики Айхан Гаджизаде, его заявление опубликовано на сайте ведомства.
По словам представителя МИДа, Валуев допустил «оскорбительные» и «угрожающие высказывания» в адрес Азербайджана и его народа, которые «абсолютно неприемлемы». В связи с этим имя депутата было внесено в список лиц, которым запрещен въезд в страну.
В министерстве подчеркнули, что это не первый случай, когда депутаты Госдумы объявляются властями Азербайджана персонами нон-грата. Пресс-секретарь напомнил, что ранее в такой список были включены первый зампредседателя комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин и замглавы комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов (оба от «Единой России»). По словам Гаджизаде, эти депутаты якобы действовали против суверенитета и территориальной целостности республики.
24 января глава Россотрудничества Евгений Примаков в своем Telegram-канале сообщил о подготовке судебного иска о защите деловой репутации против азербайджанского Baku.tv. Он рассказал, что «финансируемое правительством Азербайджана» СМИ сняло репортаж о Русском доме в Баку. В материале утверждается, что российский информационно-культурный центр (РИКЦ) якобы ведет шпионскую деятельность под видом гуманитарной работы.
Замглавы МИД РФ Михаил Галузин 27 января заявил, что послу Азербайджана в Москве Рахману Мустафаеву выражено недоумение по поводу «дезинформационной кампании» против Русского дома и отмечена «абсолютная безосновательность прозвучавших обвинений». 6 февраля Примаков подтвердил, что власти республики потребовали от РИКЦ в Баку освободить помещение в течение полутора месяцев.
На этом фоне Валуев в своем Telegram-канале 6 февраля написал, что «в России нет такой структуры как «Азерсотрудничество», но зато есть «многочисленные диаспоры», к которым, по его мнению, стоит внимательнее присмотреться. По словам депутата, эти диаспоры «не про культурный обмен», а «скорее про деньги», которые якобы «не всегда легальные».