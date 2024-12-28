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Азербайджан анонсировал изменения правил пребывания россиян в республике

Так МИД страны отреагировал на новые правила пребывания иностранцев в РФ
Инна Шульгина
Илья Лакстыгал
EPA / TASS
EPA / TASS

В скором времени Азербайджан изменит правила о сроках временного пребывания граждан России на территории республики. Об этом заявил пресс-секретарь МИДа республики Айхан Гаджизаде, отвечая на вопрос прессы насчет изменений в законодательстве РФ, касающихся ограничений на пребывание иностранцев в стране.

По словам Гаджизаде, ужесточение требований к срокам пребывания в России рассматривается, в первую очередь, в контексте прав граждан Азербайджана. Пресс-секретарь МИДа подчеркнул, что власти республики «будут исходить из принципов паритетности и взаимности в вопросах временного пребывания и миграции, как и во всех вопросах внешней политики».

«В связи с этим в ближайшее время планируется внести изменения в правила о сроках временного пребывания граждан РФ на территории Азербайджанской Республики», – резюмирован он.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала «Ведомостям», что введение Азербайджаном изменений в правила пребывания россиян в стране является «правом Баку».

26 декабря МИД РФ сообщил, что с 1 января 2025 г. срок временного пребывания в России иностранца, который прибыл в страну без визы, не может превышать 90 суток суммарно в течение одного календарного года. Исключения составят случаи, когда гражданин другого государства прибыл в Россию для лечения, ухода за родственником или в связи со смертью близкого родственника и т. д.

При этом срок пребывания иностранца, который находится в РФ по визе, как и раньше, определяется сроком действия визы. На сегодняшний день иностранец без визы может находиться в России 90 дней в течение 180 суток.

Тогда же директор консульского департамента МИД РФ Алексей Климов сообщил «РИА Новости», что МИД РФ работает над поправками в законодательство, увеличивающими разрешенный срок пребывания иностранца в России по электронной визе с 16 до 30 суток при сохранении ее кратности. Кроме того, ведется работа в части продления действия единой электронной визы с 60 до 120 суток.

В подготовке материала участвовали Илья Лакстыгал и Владимир Кулагин

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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