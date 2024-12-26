Срок временного пребывания иностранцев без визы сократится до 90 дней в год

В ведомстве добавили, что исключение составляют случаи, которые предусмотрены Федеральным законом от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» или международными договорами Российской Федерации. Такими исключениями являются лечение на территории РФ, уход за родственником, смерть близкого родственника, подготовка документов для временного или постоянного проживания, решение суда и т. д.