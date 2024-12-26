Срок временного пребывания иностранцев без визы сократится до 90 дней в год
Срок временного пребывания в России иностранного гражданина, прибывшего в порядке, не требующем получения визы, не может превышать 90 суток суммарно в течение одного календарного года, сообщается на сайте Министерства иностранных дел РФ.
Изменения в п. 2 ст. 7 и п. 3 ст. 11 Федерального закона от 8 августа 2024 г. № 260-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» вступают в силу с 1 января 2025 г.
В ведомстве добавили, что исключение составляют случаи, которые предусмотрены Федеральным законом от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» или международными договорами Российской Федерации. Такими исключениями являются лечение на территории РФ, уход за родственником, смерть близкого родственника, подготовка документов для временного или постоянного проживания, решение суда и т. д.
Срок пребывания иностранца, который находится в РФ по визе, по-прежнему определяется сроком действия данной визы.
На данный момент срок пребывания иностранцев в России без визы составляет 90 дней в течение 180 суток.