Срок пребывания иностранцев в РФ по электронной визе хотят увеличить до 30 дней
МИД РФ работает над поправками в законодательство, увеличивающими разрешенный срок пребывания иностранца в России по электронной визе с 16 до 30 суток при сохранении ее кратности. Об этом директор консульского департамента МИД РФ Алексей Климов сообщил в беседе с «РИА Новости».
По его словам, работа также ведется в части продления действия единой электронной визы с 60 до 120 суток. Климов заявил, что такие изменения должны повлиять на рост числа иностранцев, прибывающих в Россию с туристическими, деловыми, гуманитарными и гостевыми целями. Представитель МИД РФ добавил, что при этом сохранятся «должный уровень миграционного контроля и требования обеспечения национальной безопасности России».
7 декабря «Ведомости» писали, что кабмин распорядился расширить перечень стран, граждане которых могут оформить для въезда в Россию единую электронную визу. Посещать РФ по электронной визе смогут граждане Барбадоса, Бутана, Зимбабве, Иордании, Кении, Папуа – Новой Гвинеи, Сент-Люсии, Тонга, Тринидад и Тобаго, Туркмении и Эсватини. На данный момент в списке 64 государства.
В России начали выдавать электронные визы иностранцам с 1 августа 2023 г. Виза предоставляет возможность однократного въезда в Россию с гостевым или деловым визитом, в качестве туриста, а также для участия в научных, культурных, общественно-политических, экономических, спортивных мероприятиях. В августе МИД РФ сообщал, что за год электронные визы оформили 540 900 иностранцев.