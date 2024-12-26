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Срок пребывания иностранцев в РФ по электронной визе хотят увеличить до 30 дней

Ведомости

МИД РФ работает над поправками в законодательство, увеличивающими разрешенный срок пребывания иностранца в России по электронной визе с 16 до 30 суток при сохранении ее кратности. Об этом директор консульского департамента МИД РФ Алексей Климов сообщил в беседе с «РИА Новости».

По его словам, работа также ведется в части продления действия единой электронной визы с 60 до 120 суток. Климов заявил, что такие изменения должны повлиять на рост числа иностранцев, прибывающих в Россию с туристическими, деловыми, гуманитарными и гостевыми целями. Представитель МИД РФ добавил, что при этом сохранятся «должный уровень миграционного контроля и требования обеспечения национальной безопасности России».

7 декабря «Ведомости» писали, что кабмин распорядился расширить перечень стран, граждане которых могут оформить для въезда в Россию единую электронную визу. Посещать РФ по электронной визе смогут граждане Барбадоса, Бутана, Зимбабве, Иордании, Кении, Папуа – Новой Гвинеи, Сент-Люсии, Тонга, Тринидад и Тобаго, Туркмении и Эсватини. На данный момент в списке 64 государства.

В России начали выдавать электронные визы иностранцам с 1 августа 2023 г. Виза предоставляет возможность однократного въезда в Россию с гостевым или деловым визитом, в качестве туриста, а также для участия в научных, культурных, общественно-политических, экономических, спортивных мероприятиях. В августе МИД РФ сообщал, что за год электронные визы оформили 540 900 иностранцев.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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