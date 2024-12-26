Срок пребывания иностранцев в РФ по электронной визе хотят увеличить до 30 дней

По его словам, работа также ведется в части продления действия единой электронной визы с 60 до 120 суток. Климов заявил, что такие изменения должны повлиять на рост числа иностранцев, прибывающих в Россию с туристическими, деловыми, гуманитарными и гостевыми целями. Представитель МИД РФ добавил, что при этом сохранятся «должный уровень миграционного контроля и требования обеспечения национальной безопасности России».