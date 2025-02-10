Еврокомиссия опровергла отказ Приднестровья от помощи Евросоюза
Приднестровье еще не отказалось от помощи Евросоюза в преодолении энергетического кризиса. Об этом сообщил представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье, передает ТАСС.
Предложение не отклонено, оно находится «на столе», пояснил Мерсье. Сейчас, по его словам, пока что выбрали другое решение.
10 февраля премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил, что власти Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) отказались от европейской помощи для закупок газа и получат топливо от Венгрии.
Речан добавил, что комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии разрешила транзит газа от венгерской компании в Приднестровье на основании контракта, подписанного «Молдовагазом» с трейдером.