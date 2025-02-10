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Еврокомиссия опровергла отказ Приднестровья от помощи Евросоюза

Ведомости

Приднестровье еще не отказалось от помощи Евросоюза в преодолении энергетического кризиса. Об этом сообщил представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье, передает ТАСС.

Предложение не отклонено, оно находится «на столе», пояснил Мерсье. Сейчас, по его словам, пока что выбрали другое решение.

10 февраля премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил, что власти Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) отказались от европейской помощи для закупок газа и получат топливо от Венгрии.

Речан добавил, что комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии разрешила транзит газа от венгерской компании в Приднестровье на основании контракта, подписанного «Молдовагазом» с трейдером.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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