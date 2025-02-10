Рябков: отношения России и США балансируют на грани разрыва

В ноябре 2024 г., после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США, глава российского государства Владимир Путин заявил о готовности к контактам с американцами по восстановлению отношений. По его словам, сейчас «мяч на стороне Соединенных Штатов», потому что мы с ними отношения не портили» и против них «никаких санкций не вводили».