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Рябков: отношения России и США балансируют на грани разрыва

Ведомости

Отношения между Россией и США балансируют на грани разрыва. Об этом заявил на пресс-конференции заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, передает ТАСС.

«Неоднократно с нашей стороны говорилось о том, что они [российско-американские отношения] балансируют на грани разрыва», – сказал дипломат.

По мнению Рябкова, администрация предыдущего президента США Джо Байдена «сделала ставку на гибридную войну» и «навязала союзникам идею о возможности нанести России стратегическое поражение». В результате конфронтация приобрела «весьма и весьма острый характер», отметил замминистра.

В ноябре 2024 г., после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США, глава российского государства Владимир Путин заявил о готовности к контактам с американцами по восстановлению отношений. По его словам, сейчас «мяч на стороне Соединенных Штатов», потому что мы с ними отношения не портили» и против них «никаких санкций не вводили».

9 февраля Трамп сообщил New York Post, что провел телефонный разговор с Путиным о ситуации на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге не стал ни подтверждать, ни опровергать эту информацию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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