Рябков: отношения России и США балансируют на грани разрыва
Отношения между Россией и США балансируют на грани разрыва. Об этом заявил на пресс-конференции заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, передает ТАСС.
«Неоднократно с нашей стороны говорилось о том, что они [российско-американские отношения] балансируют на грани разрыва», – сказал дипломат.
По мнению Рябкова, администрация предыдущего президента США Джо Байдена «сделала ставку на гибридную войну» и «навязала союзникам идею о возможности нанести России стратегическое поражение». В результате конфронтация приобрела «весьма и весьма острый характер», отметил замминистра.
В ноябре 2024 г., после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США, глава российского государства Владимир Путин заявил о готовности к контактам с американцами по восстановлению отношений. По его словам, сейчас «мяч на стороне Соединенных Штатов», потому что мы с ними отношения не портили» и против них «никаких санкций не вводили».
9 февраля Трамп сообщил New York Post, что провел телефонный разговор с Путиным о ситуации на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге не стал ни подтверждать, ни опровергать эту информацию.