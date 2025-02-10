Песков вновь не подтвердил и не опроверг информацию о беседе Путина с Трампом

9 февраля Трамп сообщил New York Post, что провел телефонный разговор с Путиным о ситуации на Украине. Он не ответил на вопрос, сколько раз разговаривали президенты России и США, но подчеркнул, что Путину «действительно небезразлична» ситуация на поле боя и он «хочет видеть, как люди перестают умирать».