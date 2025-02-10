Песков вновь не подтвердил и не опроверг информацию о беседе Путина с Трампом
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге не смог ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о разговоре президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
«Я вчера сделал заявление на этот счет. И ничего другого я вам сказать не могу. Я не могу это ни подтвердить, ни опровергнуть», – отметил Песков.
9 февраля Трамп сообщил New York Post, что провел телефонный разговор с Путиным о ситуации на Украине. Он не ответил на вопрос, сколько раз разговаривали президенты России и США, но подчеркнул, что Путину «действительно небезразлична» ситуация на поле боя и он «хочет видеть, как люди перестают умирать».
Песков не стал подтверждать или опровергать информацию о разговоре Путина с Трампом. Советник главы Белого дома по национальной безопасности Майкл Уолтц в интервью NBC отказался подтвердить сообщения о телефонном разговоре президента США с российским лидером.