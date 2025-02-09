Уолтц отказался подтвердить сообщения о разговоре Трампа с Путиным
Советник главы Белого дома по национальной безопасности Майкл Уолтц в интервью NBC отказался подтвердить сообщения о телефонном разговоре президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным.
«Я не собираюсь забегать вперед президента. Безусловно, сейчас идет много деликатных разговоров», – отметил Уолтц.
Он также не ответил на прямой вопрос журналистки о том, может ли он ответить только «да» или «нет» касательно разговора Путина и Трампа. Уолтц подчеркнул, что не собирается вдаваться в подробности, но заметил, что Трамп готов обсудить все эти вопросы на неделе.
9 февраля Трамп сообщил New York Post, что побеседовал по телефону с Путиным о ситуации на Украине. Президент США не ответил на вопрос, сколько раз разговаривали два лидера, но указал, что Путину «действительно небезразлична» ситуация на поле боя и он «хочет видеть, как люди перестают умирать».