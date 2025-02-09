Уолтц отказался подтвердить сообщения о разговоре Трампа с Путиным

Он также не ответил на прямой вопрос журналистки о том, может ли он ответить только «да» или «нет» касательно разговора Путина и Трампа. Уолтц подчеркнул, что не собирается вдаваться в подробности, но заметил, что Трамп готов обсудить все эти вопросы на неделе.