В Кремле не подтвердили и не опровергли сообщение о беседе Путина с Трампом

В Кремле не подтвердили и не опровергли сообщение о беседе Путина с ТрампомТрамп утверждает, что по телефону обсудил с президентом РФ ситуацию на Украине
Между Москвой и Вашингтоном существуют различные каналы коммуникации, поэтому пока нельзя ни подтвердить, ни опровергнуть факт разговора президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
«По мере того как администрация в Вашингтоне разворачивает свою работу, возникает много разных коммуникаций, и эти коммуникации ведутся по разным каналам, и, конечно, на фоне множественности этих коммуникаций я лично могу чего-то не знать, быть не в курсе чего-то. Поэтому в данном случае я не могу это ни подтвердить, ни опровергнуть», – заявил Песков (цитата по «Интерфаксу»).
Трамп заявил, что побеседовал по телефону с Путиным о ситуации на Украине. Американский лидер не ответил на вопрос, сколько раз они разговаривали, но заявил, что Путину «действительно небезразлична» ситуация на поле боя и он «хочет видеть, как люди перестают умирать». Трамп подчеркнул, что конфликт «никогда бы не начался», если бы он был президентом в 2022 г., потому что у него «всегда были хорошие отношения с Путиным».
Вице-президент США Джей Ди Вэнс встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским на Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет с 14 по 16 февраля. 7 февраля Трамп сообщил, что на следующей неделе может встретиться с Зеленским. Он добавил, что сам он в Европу не поедет и встреча может состояться в Вашингтоне.