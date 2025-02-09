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В Кремле не подтвердили и не опровергли сообщение о беседе Путина с Трампом

Трамп утверждает, что по телефону обсудил с президентом РФ ситуацию на Украине
Ведомости

Между Москвой и Вашингтоном существуют различные каналы коммуникации, поэтому пока нельзя ни подтвердить, ни опровергнуть факт разговора президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«По мере того как администрация в Вашингтоне разворачивает свою работу, возникает много разных коммуникаций, и эти коммуникации ведутся по разным каналам, и, конечно, на фоне множественности этих коммуникаций я лично могу чего-то не знать, быть не в курсе чего-то. Поэтому в данном случае я не могу это ни подтвердить, ни опровергнуть», – заявил Песков (цитата по «Интерфаксу»).

Трамп заявил, что побеседовал по телефону с Путиным о ситуации на Украине. Американский лидер не ответил на вопрос, сколько раз они разговаривали, но заявил, что Путину «действительно небезразлична» ситуация на поле боя и он «хочет видеть, как люди перестают умирать». Трамп подчеркнул, что конфликт «никогда бы не начался», если бы он был президентом в 2022 г., потому что у него «всегда были хорошие отношения с Путиным».

Вице-президент США Джей Ди Вэнс встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским на Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет с 14 по 16 февраля. 7 февраля Трамп сообщил, что на следующей неделе может встретиться с Зеленским. Он добавил, что сам он в Европу не поедет и встреча может состояться в Вашингтоне.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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