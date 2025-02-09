В Кремле не подтвердили и не опровергли сообщение о беседе Путина с Трампом

Трамп заявил, что побеседовал по телефону с Путиным о ситуации на Украине. Американский лидер не ответил на вопрос, сколько раз они разговаривали, но заявил, что Путину «действительно небезразлична» ситуация на поле боя и он «хочет видеть, как люди перестают умирать». Трамп подчеркнул, что конфликт «никогда бы не начался», если бы он был президентом в 2022 г., потому что у него «всегда были хорошие отношения с Путиным».