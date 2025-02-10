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В Госдуме предложили увеличить штрафы для чиновников за оскорбление граждан

Ведомости

Депутаты Госдумы внесли на рассмотрение нижней палаты законопроект об увеличении штрафов за оскорбление граждан должностными лицами. Соответствующий документ размещен в думской базе данных.

Авторы законопроекта, депутаты Владимир Плякин и Амир Хамитов, сослались на повышение штрафов для граждан за различные правонарушения, включая ПДД, и отметили, что при этом для должностных лиц штрафы за оскорбление или игнорирование обращений граждан «ни разу не были увеличены с момента их введения».

В связи с этим предлагается увеличить штрафы за оскорбление с интервала от 50 000 до 100 000 руб. до интервала от 75 000 до 150 000 руб. А при повторном оскорблении увеличить штрафы до диапазона 150 000–225 000 руб. от нынешних 100 000–150 000 руб., отмечают в пояснительной записке.

3 февраля президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому повысятся административные штрафы за продажу несовершеннолетним табачной и никотинсодержащей продукции, сырья для ее производства и устройств для потребления.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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