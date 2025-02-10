В Госдуме предложили увеличить штрафы для чиновников за оскорбление граждан

Авторы законопроекта, депутаты Владимир Плякин и Амир Хамитов, сослались на повышение штрафов для граждан за различные правонарушения, включая ПДД, и отметили, что при этом для должностных лиц штрафы за оскорбление или игнорирование обращений граждан «ни разу не были увеличены с момента их введения».