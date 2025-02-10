В Госдуме предложили увеличить штрафы для чиновников за оскорбление граждан
Депутаты Госдумы внесли на рассмотрение нижней палаты законопроект об увеличении штрафов за оскорбление граждан должностными лицами. Соответствующий документ размещен в думской базе данных.
Авторы законопроекта, депутаты Владимир Плякин и Амир Хамитов, сослались на повышение штрафов для граждан за различные правонарушения, включая ПДД, и отметили, что при этом для должностных лиц штрафы за оскорбление или игнорирование обращений граждан «ни разу не были увеличены с момента их введения».
В связи с этим предлагается увеличить штрафы за оскорбление с интервала от 50 000 до 100 000 руб. до интервала от 75 000 до 150 000 руб. А при повторном оскорблении увеличить штрафы до диапазона 150 000–225 000 руб. от нынешних 100 000–150 000 руб., отмечают в пояснительной записке.
3 февраля президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому повысятся административные штрафы за продажу несовершеннолетним табачной и никотинсодержащей продукции, сырья для ее производства и устройств для потребления.