В Еврокомиссии предложили Киеву смягчить военное положение
Гендиректор Еврокомиссии по вопросам соседства и переговоров о расширении Герт Ян Копман порекомендовал украинским депутатам рассмотреть возможность смягчения военного положения в республике. Его слова приводит украинская интернет-газета «Страна».
Предложение прозвучало в ходе конференции «Вступление Украины в ЕС: формирование трансформационной повестки дня». По словам Копмана, военное положение на Украине привело к изменению определенных демократических процедур. Он также назвал очевидным, что Киев «вернется к конституционной нормальности» после завершения конфликта и отмены военного положения.
«Но я действительно советую вам уже сейчас изучить необходимость и пропорциональность тех ограничений военного положения, которые действуют сейчас. Детально изучить», – сказал он депутатам Верховной рады, присутствовавшим на конференции.
1 февраля спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог заявил, что США хотят проведения президентских выборов на Украине до конца 2025 г., особенно в случае заключения перемирия с Россией. Он обратил внимание на то, что большинство демократических стран проводят выборы во время военных действий, и выразил мнение, что «это полезно для демократии».
28 января президент России Владимир Путин отметил, что подписание мирного соглашения с Украиной на данном этапе будет нелегитимным, так как украинский лидер Владимир Зеленский является незаконным президентом и не может отменить указ, запрещающий любые переговоры с Россией. По мнению Путина, если Киев захочет отменить этот указ, он найдет юридический способ сделать это.