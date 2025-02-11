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В Еврокомиссии предложили Киеву смягчить военное положение

Ведомости

Гендиректор Еврокомиссии по вопросам соседства и переговоров о расширении Герт Ян Копман порекомендовал украинским депутатам рассмотреть возможность смягчения военного положения в республике. Его слова приводит украинская интернет-газета «Страна».

Предложение прозвучало в ходе конференции «Вступление Украины в ЕС: формирование трансформационной повестки дня». По словам Копмана, военное положение на Украине привело к изменению определенных демократических процедур. Он также назвал очевидным, что Киев «вернется к конституционной нормальности» после завершения конфликта и отмены военного положения.

«Но я действительно советую вам уже сейчас изучить необходимость и пропорциональность тех ограничений военного положения, которые действуют сейчас. Детально изучить», – сказал он депутатам Верховной рады, присутствовавшим на конференции.

1 февраля спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог заявил, что США хотят проведения президентских выборов на Украине до конца 2025 г., особенно в случае заключения перемирия с Россией. Он обратил внимание на то, что большинство демократических стран проводят выборы во время военных действий, и выразил мнение, что «это полезно для демократии».

28 января президент России Владимир Путин отметил, что подписание мирного соглашения с Украиной на данном этапе будет нелегитимным, так как украинский лидер Владимир Зеленский является незаконным президентом и не может отменить указ, запрещающий любые переговоры с Россией. По мнению Путина, если Киев захочет отменить этот указ, он найдет юридический способ сделать это.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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