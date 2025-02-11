В Еврокомиссии предложили Киеву смягчить военное положение

1 февраля спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог заявил, что США хотят проведения президентских выборов на Украине до конца 2025 г., особенно в случае заключения перемирия с Россией. Он обратил внимание на то, что большинство демократических стран проводят выборы во время военных действий, и выразил мнение, что «это полезно для демократии».