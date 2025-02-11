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Сийярто: Киев обязался не атаковать инфраструктуру «Турецкого потока»

Ведомости

Украина обязалась не атаковать инфраструктуру «Турецкого потока» в рамках гарантий, полученных Венгрией от Еврокомиссии (ЕК). Об этом министр иностранных дел и внешнеэкономических связей республики Петер Сийярто сообщил в интервью «РИА Новости», отрывок которого опубликован в Telegram-канале агентства.

По его словам, Венгрия получила список гарантий по трем вопросам: Украина не должна сокращать поставки нефти через свою территорию, она не будет атаковать инфраструктуру «Турецкого потока», а переговоры о возобновлении транзита газа через республику начнутся «очень быстро».

Министр заявил, что Венгрия дала понять ЕК, что вопрос, ставит ли кандидат в члены Евросоюза под угрозу безопасность энергоснабжения одного из государства-членов, не является двусторонним.

«Это европейский вопрос. И я считаю неприемлемым, чтобы Еврокомиссия скорее представляла интересы страны-кандидата перед государствами-членами, чем интересы государств-членов перед страной-кандидатом», – подчеркнул Сийярто.

Глава венгерского МИДа также заявил, что Венгрия не видит прогресса в вопросе возобновления поставок газа через территорию Украины.

27 января Венгрия отказалась от возражений против продления Евросоюзом (ЕС) санкций в отношении России, получив все необходимые гарантии энергобезопасности со стороны ЕС. Министры иностранных дел ЕС согласовали продление ограничений против РФ еще на полгода. 31 января премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что если Украина не возобновит транзит российского газа, Будапешт наложит вето на санкции ЕС против России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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