Сийярто: Киев обязался не атаковать инфраструктуру «Турецкого потока»

27 января Венгрия отказалась от возражений против продления Евросоюзом (ЕС) санкций в отношении России, получив все необходимые гарантии энергобезопасности со стороны ЕС. Министры иностранных дел ЕС согласовали продление ограничений против РФ еще на полгода. 31 января премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что если Украина не возобновит транзит российского газа, Будапешт наложит вето на санкции ЕС против России.