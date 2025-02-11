Сийярто: Киев обязался не атаковать инфраструктуру «Турецкого потока»
Украина обязалась не атаковать инфраструктуру «Турецкого потока» в рамках гарантий, полученных Венгрией от Еврокомиссии (ЕК). Об этом министр иностранных дел и внешнеэкономических связей республики Петер Сийярто сообщил в интервью «РИА Новости», отрывок которого опубликован в Telegram-канале агентства.
По его словам, Венгрия получила список гарантий по трем вопросам: Украина не должна сокращать поставки нефти через свою территорию, она не будет атаковать инфраструктуру «Турецкого потока», а переговоры о возобновлении транзита газа через республику начнутся «очень быстро».
Министр заявил, что Венгрия дала понять ЕК, что вопрос, ставит ли кандидат в члены Евросоюза под угрозу безопасность энергоснабжения одного из государства-членов, не является двусторонним.
«Это европейский вопрос. И я считаю неприемлемым, чтобы Еврокомиссия скорее представляла интересы страны-кандидата перед государствами-членами, чем интересы государств-членов перед страной-кандидатом», – подчеркнул Сийярто.
Глава венгерского МИДа также заявил, что Венгрия не видит прогресса в вопросе возобновления поставок газа через территорию Украины.
27 января Венгрия отказалась от возражений против продления Евросоюзом (ЕС) санкций в отношении России, получив все необходимые гарантии энергобезопасности со стороны ЕС. Министры иностранных дел ЕС согласовали продление ограничений против РФ еще на полгода. 31 января премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что если Украина не возобновит транзит российского газа, Будапешт наложит вето на санкции ЕС против России.