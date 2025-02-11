Маск с иронией ответил на слова Зеленского о позиции украинцев по выборам
Глава департамента по повышению эффективности работы правительства США (DOGE) предприниматель Илон Маск с иронией отреагировал на высказывание президента Украины Владимира Зеленского о нежелании народа республики проводить выборы главы государства до завершения конфликта. Свой комментарий миллиардер оставил в соцсети X под видеозаписью с отрывком интервью украинского лидера ITV News.
Зеленский заявил, что во время продолжающегося конфликта «население против выборов, все люди против».
«Почему? Потому что все понимают, что будет. <…> Нам нужно прекратить состояние войны или приостановить состояние войны. Если мы приостановим состояние войны, мы потеряем армию. И, в принципе, русские будут счастливы», – сказал Зеленский, упомянув, что не боится выборов.
«Конечно», – прокомментировал с иронией Маск.
1 февраля спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог заявил, что США хотят, чтобы Украина провела президентские выборы на Украине до конца 2025 г., особенно в случае заключения перемирия с Россией. Он обратил внимание на то, что большинство демократических стран проводят выборы во время военных действий. 10 февраля гендиректор Еврокомиссии по вопросам соседства и переговоров о расширении Герт Ян Копман порекомендовал депутатам Верховной рады рассмотреть возможность смягчения военного положения в республике.
28 января президент России Владимир Путин обращал внимание на то, что подписание мирного соглашения с Украиной на данном этапе будет нелегитимным, так как Зеленский является незаконным президентом и не может отменить указ, запрещающий любые переговоры с Россией. По мнению Путина, если Киев захочет отменить этот указ, он найдет юридическую возможность сделать это.