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Маск с иронией ответил на слова Зеленского о позиции украинцев по выборам

Ведомости

Глава департамента по повышению эффективности работы правительства США (DOGE) предприниматель Илон Маск с иронией отреагировал на высказывание президента Украины Владимира Зеленского о нежелании народа республики проводить выборы главы государства до завершения конфликта. Свой комментарий миллиардер оставил в соцсети X под видеозаписью с отрывком интервью украинского лидера ITV News.

Зеленский заявил, что во время продолжающегося конфликта «население против выборов, все люди против».

«Почему? Потому что все понимают, что будет. <…> Нам нужно прекратить состояние войны или приостановить состояние войны. Если мы приостановим состояние войны, мы потеряем армию. И, в принципе, русские будут счастливы», – сказал Зеленский, упомянув, что не боится выборов.

«Конечно», – прокомментировал с иронией Маск.

1 февраля спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог заявил, что США хотят, чтобы Украина провела президентские выборы на Украине до конца 2025 г., особенно в случае заключения перемирия с Россией. Он обратил внимание на то, что большинство демократических стран проводят выборы во время военных действий. 10 февраля гендиректор Еврокомиссии по вопросам соседства и переговоров о расширении Герт Ян Копман порекомендовал депутатам Верховной рады рассмотреть возможность смягчения военного положения в республике.

28 января президент России Владимир Путин обращал внимание на то, что подписание мирного соглашения с Украиной на данном этапе будет нелегитимным, так как Зеленский является незаконным президентом и не может отменить указ, запрещающий любые переговоры с Россией. По мнению Путина, если Киев захочет отменить этот указ, он найдет юридическую возможность сделать это.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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