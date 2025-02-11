Маск с иронией ответил на слова Зеленского о позиции украинцев по выборам

1 февраля спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог заявил, что США хотят, чтобы Украина провела президентские выборы на Украине до конца 2025 г., особенно в случае заключения перемирия с Россией. Он обратил внимание на то, что большинство демократических стран проводят выборы во время военных действий. 10 февраля гендиректор Еврокомиссии по вопросам соседства и переговоров о расширении Герт Ян Копман порекомендовал депутатам Верховной рады рассмотреть возможность смягчения военного положения в республике.