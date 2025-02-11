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Песков не раскрыл информацию о поступающих от США предложениях по Украине

Ведомости

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал раскрывать, поступают ли от администрации президента США Дональда Трампа конкретные предложения по урегулированию на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

«Уже говорили по этой теме, пока нам добавить нечего», – уточнил Песков.

Так он ответил на вопрос, поступала ли какая-то конкретика от американской администрации в процессе контактов по линии различных ведомств и выдвигали ли США конкретные предложения.

Трамп в интервью New York Post 9 февраля рассказал, что провел телефонный разговор с Путиным о ситуации на Украине. Президент США не ответил на вопрос, сколько раз разговаривали лидеры двух стран, но заметил, что Путину «действительно небезразлична» ситуация на поле боя и он «хочет видеть, как люди перестают умирать».

Песков не стал подтверждать или опровергать информацию о разговоре Путина с Трампом. Советник главы Белого дома по национальной безопасности Майкл Уолтц в интервью NBC также отказался подтвердить сообщения о телефонном разговоре президента США с российским президентом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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