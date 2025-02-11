Песков не раскрыл информацию о поступающих от США предложениях по Украине

Трамп в интервью New York Post 9 февраля рассказал, что провел телефонный разговор с Путиным о ситуации на Украине. Президент США не ответил на вопрос, сколько раз разговаривали лидеры двух стран, но заметил, что Путину «действительно небезразлична» ситуация на поле боя и он «хочет видеть, как люди перестают умирать».