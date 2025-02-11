Песков не раскрыл информацию о поступающих от США предложениях по Украине
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал раскрывать, поступают ли от администрации президента США Дональда Трампа конкретные предложения по урегулированию на Украине. Об этом сообщает ТАСС.
«Уже говорили по этой теме, пока нам добавить нечего», – уточнил Песков.
Так он ответил на вопрос, поступала ли какая-то конкретика от американской администрации в процессе контактов по линии различных ведомств и выдвигали ли США конкретные предложения.
Трамп в интервью New York Post 9 февраля рассказал, что провел телефонный разговор с Путиным о ситуации на Украине. Президент США не ответил на вопрос, сколько раз разговаривали лидеры двух стран, но заметил, что Путину «действительно небезразлична» ситуация на поле боя и он «хочет видеть, как люди перестают умирать».
Песков не стал подтверждать или опровергать информацию о разговоре Путина с Трампом. Советник главы Белого дома по национальной безопасности Майкл Уолтц в интервью NBC также отказался подтвердить сообщения о телефонном разговоре президента США с российским президентом.