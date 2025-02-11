Песков: Южный Кавказ должен оставаться предсказуемым и мирным
Южному Кавказу важно стать «территорией благоденствия и сотрудничества», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Главное, чтобы регион Южного Кавказа оставался предсказуемым, мирным и чтобы он действительно превратился в территорию благоденствия и сотрудничества», – сказал он (цитата по ТАСС).
Представитель Кремля прокомментировал заявления официальных лиц Армении о том, что Россия не может быть посредником на переговорах между Ереваном и Баку. По его словам, Москва сохраняет готовность оказать любое возможное содействие.
11 февраля спикер парламента Армении Ален Симонян заявил, что считает маловероятным посредничество России в переговорах Армении и Азербайджана, поскольку, по его словам, «пройденный путь оставил очень плохие воспоминания», передавал «Sputnik Армения».
В августе 2024 г. президент РФ Владимир Путин подтвердил готовность Москвы продолжить оказывать Еревану и Баку содействие в выработке договора о мире, продвижении процесса делимитации и демаркации границы, в разблокировании транспортно-логистических связей.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ноябре прошлого года сообщил, что Баку и Ереван близки к достижению окончательной договоренности по тексту мирного договора. При этом он заявлял, что мирный договор с Арменией невозможен без корректировки ее конституции.