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Песков: Южный Кавказ должен оставаться предсказуемым и мирным

Ведомости

Южному Кавказу важно стать «территорией благоденствия и сотрудничества», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Главное, чтобы регион Южного Кавказа оставался предсказуемым, мирным и чтобы он действительно превратился в территорию благоденствия и сотрудничества», – сказал он (цитата по ТАСС).

Представитель Кремля прокомментировал заявления официальных лиц Армении о том, что Россия не может быть посредником на переговорах между Ереваном и Баку. По его словам, Москва сохраняет готовность оказать любое возможное содействие.

11 февраля спикер парламента Армении Ален Симонян заявил, что считает маловероятным посредничество России в переговорах Армении и Азербайджана, поскольку, по его словам, «пройденный путь оставил очень плохие воспоминания», передавал «Sputnik Армения».

В августе 2024 г. президент РФ Владимир Путин подтвердил готовность Москвы продолжить оказывать Еревану и Баку содействие в выработке договора о мире, продвижении процесса делимитации и демаркации границы, в разблокировании транспортно-логистических связей.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ноябре прошлого года сообщил, что Баку и Ереван близки к достижению окончательной договоренности по тексту мирного договора. При этом он заявлял, что мирный договор с Арменией невозможен без корректировки ее конституции.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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