Песков: Южный Кавказ должен оставаться предсказуемым и мирным

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ноябре прошлого года сообщил, что Баку и Ереван близки к достижению окончательной договоренности по тексту мирного договора. При этом он заявлял, что мирный договор с Арменией невозможен без корректировки ее конституции.